The Time: Киев потребовал взять Горловку, несмотря на нехватку бойцов ВСУ

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Проводить операцию по взятию Горловки украинским военным нечем Фото:
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Украинские власти потребовали у военных провести операцию по взятию Горловки, но солдаты не были обеспечены для ведения конфликта. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ни людей, ни оружия для очередного наступления, пишет журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного.

«В начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию по «возвращению» города Горловка. Ответ пришел в виде вопроса: «Чем? У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» — приводит журнал The Time слова офицера.

Горловка находится 50 километрах от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

Ранее в Киеве заявили, что хотят уволить старшего генерала из-за медленного прогресса в украинском контрнаступлении. Некоторые командиры отказываются выполнять приказы о контрнаступлении. Даже в том случае, когда они исходят из администрации президента Зеленского.

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Украинские власти потребовали у военных провести операцию по взятию Горловки, но солдаты не были обеспечены для ведения конфликта. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ни людей, ни оружия для очередного наступления, пишет журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного. «В начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию по «возвращению» города Горловка. Ответ пришел в виде вопроса: «Чем? У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» — приводит журнал The Time слова офицера. Горловка находится 50 километрах от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Ранее в Киеве заявили, что хотят уволить старшего генерала из-за медленного прогресса в украинском контрнаступлении. Некоторые командиры отказываются выполнять приказы о контрнаступлении. Даже в том случае, когда они исходят из администрации президента Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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