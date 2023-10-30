Украинские власти потребовали у военных провести операцию по взятию Горловки, но солдаты не были обеспечены для ведения конфликта. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ни людей, ни оружия для очередного наступления, пишет журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного.
«В начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию по «возвращению» города Горловка. Ответ пришел в виде вопроса: «Чем? У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» — приводит журнал The
Горловка находится 50 километрах от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Ранее в Киеве заявили, что хотят уволить старшего генерала из-за медленного прогресса в украинском контрнаступлении. Некоторые командиры отказываются выполнять приказы о контрнаступлении. Даже в том случае, когда они исходят из администрации президента Зеленского.
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