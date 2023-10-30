Власти Перми снесут 150 незаконных гаражей

31 октября 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Мэрия Перми массово сносит незаконные гаражи в Дзержинском районе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Дзержинском районе Перми власти снесут полторы сотни самовольно установленных металлических гаражей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по демонтажу, утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных металлических гаражей в Дзержинском районе Перми. Количество объектов — 150 штук. Начальная цена контракта 949 тысяч рублей», — говорится в документации тендера. Подрядчик, который займется сносом гаражей, должен определиться по результату торгов в начале ноября. На сайте мэрии Перми указано, что в Дзержинском районе с начала года уже принудительно демонтировано 13 самовольно установленных гаражей на улицах Челюскинцев 15, Вильвенская, 9, Окулова, 83. Также пермяки добровольно убрали десять гаражей. Ранее власти Перми выявили в городе десятки незаконных торговых киосков, рекламных конструкций и автостоянок. Их демонтажем занималось подведомственное мэрии МКУ «Содержание муниципального имущества». Районами-лидерами по числу таких несанкционированных объектов оказались — Дзержинской и Свердловский.

В Дзержинском районе Перми власти снесут полторы сотни самовольно установленных металлических гаражей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по демонтажу, утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных металлических гаражей в Дзержинском районе Перми. Количество объектов — 150 штук. Начальная цена контракта 949 тысяч рублей», — говорится в документации тендера. Подрядчик, который займется сносом гаражей, должен определиться по результату торгов в начале ноября. На сайте мэрии Перми указано, что в Дзержинском районе с начала года уже принудительно демонтировано 13 самовольно установленных гаражей на улицах Челюскинцев 15, Вильвенская, 9, Окулова, 83. Также пермяки добровольно убрали десять гаражей. Ранее власти Перми выявили в городе десятки незаконных торговых киосков, рекламных конструкций и автостоянок. Их демонтажем занималось подведомственное мэрии МКУ «Содержание муниципального имущества». Районами-лидерами по числу таких несанкционированных объектов оказались — Дзержинской и Свердловский.