Бастрыкин заинтересовался тюменцами, которые не могут 12 лет получить жилье

31 октября 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Тюменцы, относящиеся к категории детей-сирот, 12 лет не могут получить жилье Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тюмени, которые 12 лет не могут получить жилье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Тюмени двое мужчин, относящиеся к категории детей-сирот, на протяжении двадцати лет не могут получить положенное по закону жилье», — написала пресс-служба ведомства. Глава СКР заинтересовался вопросом о решении этой проблемы. По словам пресс-службы, следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тюменской области Александру Бессмельцеву представить доклад о ходе доследственной проверки, а также информацию об установленных обстоятельствах.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тюмени, которые 12 лет не могут получить жилье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Тюмени двое мужчин, относящиеся к категории детей-сирот, на протяжении двадцати лет не могут получить положенное по закону жилье», — написала пресс-служба ведомства. Глава СКР заинтересовался вопросом о решении этой проблемы. По словам пресс-службы, следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тюменской области Александру Бессмельцеву представить доклад о ходе доследственной проверки, а также информацию об установленных обстоятельствах.