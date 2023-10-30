30 октября 2023

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что не считает пленных бойцов ВСУ врагами

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, автомат, всу, наемник, stock
Командир «Ахмата» не считает пленных украинцев врагами Фото:

Украинские военнослужащие не считаются врагами после того, как оказываются в российском плену. Такое заявление сделал замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Ни Виталик абсолютно не пострадал, ни Валера абсолютно не пострадал, ни Александр… Потому что люди, которые попадают в плен, они для нас не являются врагами», — передают РИА Новости слова Алаудинова, которые он сказал о пленных украинцах.

Алаудинов призвал бойцов Вооруженных сил Украины сдаваться в плен. Он добавил, что это для них является единственным шансом на новую жизнь. Также недавно под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Сами пленные заявили, что приняли такое решение, когда бойцы ВС РФ зашли на их позиции.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что украинские военные стали постоянно сдаваться в плен, так как не желают погибать за режим Зеленского, передает RT.

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Украинские военнослужащие не считаются врагами после того, как оказываются в российском плену. Такое заявление сделал замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Ни Виталик абсолютно не пострадал, ни Валера абсолютно не пострадал, ни Александр… Потому что люди, которые попадают в плен, они для нас не являются врагами», — передают РИА Новости слова Алаудинова, которые он сказал о пленных украинцах. Алаудинов призвал бойцов Вооруженных сил Украины сдаваться в плен. Он добавил, что это для них является единственным шансом на новую жизнь. Также недавно под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Сами пленные заявили, что приняли такое решение, когда бойцы ВС РФ зашли на их позиции. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что украинские военные стали постоянно сдаваться в плен, так как не желают погибать за режим Зеленского, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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