Saut al-Iraq: США остается молиться из-за планов РФ нарисовать новую карту мира

31 октября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

Израиль для США был последним тузом в рукаве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия уже победила США на Украине, теперь вопрос времени, когда этот сценарий повторится на Ближнем Востоке. Вашингтону «остается только молиться», потому что Москва создаст новую карту мира, где отведет себе самую подходящую роль. Об этом пишет иракское издание Saut al-Iraq. «Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене», — пишет Saut al-Iraq . Для коллективного Запада во главе с США Израиль был последним тузом в их рукаве. Они бросили все силы на помощь Тель-Авиву, чтобы он не проиграл, как это произошло с Киевом. Принято считать, что США и их союзники — мощнейшая сила в мире. Но конфликт на Украине показал другое. Ранее президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что страны Запада наказывают мирных палестинцев из сектора Газа вместо того, чтобы вести борьбу с террористами. Путин добавил, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке, но, несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать.

Россия уже победила США на Украине, теперь вопрос времени, когда этот сценарий повторится на Ближнем Востоке. Вашингтону «остается только молиться», потому что Москва создаст новую карту мира, где отведет себе самую подходящую роль. Об этом пишет иракское издание Saut al-Iraq. «Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене», — пишет Saut al-Iraq. Для коллективного Запада во главе с США Израиль был последним тузом в их рукаве. Они бросили все силы на помощь Тель-Авиву, чтобы он не проиграл, как это произошло с Киевом. Принято считать, что США и их союзники — мощнейшая сила в мире. Но конфликт на Украине показал другое. Ранее президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что страны Запада наказывают мирных палестинцев из сектора Газа вместо того, чтобы вести борьбу с террористами. Путин добавил, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке, но, несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать.