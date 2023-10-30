Суд наказал бизнесмена по делу о дорогих аккумуляторах для Минобороны

Суд Москвы отправил в колонию бизнесмена по делу об аккумуляторах для Минобороны

В Москве осудили бизнесмена за махинации с поставками для Минобороны Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве Пресненский райсуд отправил в колонию бизнесмена Сергея Федосеева, который участвовал в схеме по поставке аккумуляторов для Минобороны по завышенным ценам. Об этом говорится в судебных материалах.

«Федосеев приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима, гражданский иск удовлетворен. В пользу Минобороны взыскано 743 млн 606 тысяч 711 рублей 52 копейки», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, по вине Федосеева бюджетные средства похищались при заключении контрактов на поставку 230 тысяч автомобильных аккумуляторов по завышенным ценам с Главным автобронетанковым управлением (ГАБТУ). Федосеев был техническим директором компании «Аникс».

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал поставщика наручных часов для Минобороны, бизнесмена и полковника в отставке Эдуарда Когтенкова. Его подозревали в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Также Таганский суд Москвы назначил от семи до 12 лет колонии пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 млрд рублей при поставках электричества Минобороны России, передает RT.