30 октября 2023

Суд наказал бизнесмена по делу о дорогих аккумуляторах для Минобороны

Суд Москвы отправил в колонию бизнесмена по делу об аккумуляторах для Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
В Москве осудили бизнесмена за махинации с поставками для Минобороны Фото:

В Москве Пресненский райсуд отправил в колонию бизнесмена Сергея Федосеева, который участвовал в схеме по поставке аккумуляторов для Минобороны по завышенным ценам. Об этом говорится в судебных материалах.

«Федосеев приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима, гражданский иск удовлетворен. В пользу Минобороны взыскано 743 млн 606 тысяч 711 рублей 52 копейки», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, по вине Федосеева бюджетные средства похищались при заключении контрактов на поставку 230 тысяч автомобильных аккумуляторов по завышенным ценам с Главным автобронетанковым управлением (ГАБТУ). Федосеев был техническим директором компании «Аникс».

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал поставщика наручных часов для Минобороны, бизнесмена и полковника в отставке Эдуарда Когтенкова. Его подозревали в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Также Таганский суд Москвы назначил от семи до 12 лет колонии пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 млрд рублей при поставках электричества Минобороны России, передает RT.

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В Москве Пресненский райсуд отправил в колонию бизнесмена Сергея Федосеева, который участвовал в схеме по поставке аккумуляторов для Минобороны по завышенным ценам. Об этом говорится в судебных материалах. «Федосеев приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима, гражданский иск удовлетворен. В пользу Минобороны взыскано 743 млн 606 тысяч 711 рублей 52 копейки», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда. По данным издания, по вине Федосеева бюджетные средства похищались при заключении контрактов на поставку 230 тысяч автомобильных аккумуляторов по завышенным ценам с Главным автобронетанковым управлением (ГАБТУ). Федосеев был техническим директором компании «Аникс». Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал поставщика наручных часов для Минобороны, бизнесмена и полковника в отставке Эдуарда Когтенкова. Его подозревали в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Также Таганский суд Москвы назначил от семи до 12 лет колонии пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 млрд рублей при поставках электричества Минобороны России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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