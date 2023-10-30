30 октября 2023

Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС

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Нетаньяху заявил о новом этапе войны с ХАМАС Фото:

Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС, израильская армия расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа», — сказал Нетаньяху, передает РИА Новости. По его словам, сейчас цель ЦАХАЛА — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС.

Ранее постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что якобы новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не содержит осуждения движения ХАМАС. Накануне делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН и потребовала осуждения зверств ХАМАС.

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Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС, израильская армия расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа», — сказал Нетаньяху, передает РИА Новости. По его словам, сейчас цель ЦАХАЛА — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Ранее постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что якобы новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не содержит осуждения движения ХАМАС. Накануне делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН и потребовала осуждения зверств ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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