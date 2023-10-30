Совбез ООН готовит новую резолюцию по Израилю без осуждения ХАМАС

31 октября 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Новый проект резолюции по конфликту не содержит осуждения ХАМАС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не содержит осуждения движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан. «Насколько я знаю, он [проект резолюции] не включает в себя право Израиля на самооборону, четкого осуждения устроенной ХАМАС бойни, а также в нем нет призыва к немедленному и безусловному освобождению наших граждан», — передают слова дипломата журналисты ТАСС. Проект готовят десять непостоянных членов органа. По словам Эрдана, он скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе. Ранее в октябре СБ ООН не принял ни одного из четырех предложенных проектов резолюций по палестино-израильскому конфликту. Два документа, которые направлены на прекращения огня с двух сторон, подготовила Россия. Также Соединенные Штаты представили свой проект, осуждающий действия Палестины, а еще один принадлежит Бразилии. Из-за такой ситуации десять непостоянных членов Совбеза решили подготовить собственный вариант резолюции. При этом текст документа еще не был обнародован.

Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не содержит осуждения движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан. «Насколько я знаю, он [проект резолюции] не включает в себя право Израиля на самооборону, четкого осуждения устроенной ХАМАС бойни, а также в нем нет призыва к немедленному и безусловному освобождению наших граждан», — передают слова дипломата журналисты ТАСС. Проект готовят десять непостоянных членов органа. По словам Эрдана, он скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе. Ранее в октябре СБ ООН не принял ни одного из четырех предложенных проектов резолюций по палестино-израильскому конфликту. Два документа, которые направлены на прекращения огня с двух сторон, подготовила Россия. Также Соединенные Штаты представили свой проект, осуждающий действия Палестины, а еще один принадлежит Бразилии. Из-за такой ситуации десять непостоянных членов Совбеза решили подготовить собственный вариант резолюции. При этом текст документа еще не был обнародован.