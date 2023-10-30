30 октября 2023

Совбез ООН готовит новую резолюцию по Израилю без осуждения ХАМАС

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Официальный сайт президента Украины, оон
Новый проект резолюции по конфликту не содержит осуждения ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не содержит осуждения движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан.

«Насколько я знаю, он [проект резолюции] не включает в себя право Израиля на самооборону, четкого осуждения устроенной ХАМАС бойни, а также в нем нет призыва к немедленному и безусловному освобождению наших граждан», — передают слова дипломата журналисты ТАСС.

Проект готовят десять непостоянных членов органа. По словам Эрдана, он скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе.

Ранее в октябре СБ ООН не принял ни одного из четырех предложенных проектов резолюций по палестино-израильскому конфликту. Два документа, которые направлены на прекращения огня с двух сторон, подготовила Россия. Также Соединенные Штаты представили свой проект, осуждающий действия Палестины, а еще один принадлежит Бразилии. Из-за такой ситуации десять непостоянных членов Совбеза решили подготовить собственный вариант резолюции. При этом текст документа еще не был обнародован.

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Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не содержит осуждения движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан. «Насколько я знаю, он [проект резолюции] не включает в себя право Израиля на самооборону, четкого осуждения устроенной ХАМАС бойни, а также в нем нет призыва к немедленному и безусловному освобождению наших граждан», — передают слова дипломата журналисты ТАСС. Проект готовят десять непостоянных членов органа. По словам Эрдана, он скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе. Ранее в октябре СБ ООН не принял ни одного из четырех предложенных проектов резолюций по палестино-израильскому конфликту. Два документа, которые направлены на прекращения огня с двух сторон, подготовила Россия. Также Соединенные Штаты представили свой проект, осуждающий действия Палестины, а еще один принадлежит Бразилии. Из-за такой ситуации десять непостоянных членов Совбеза решили подготовить собственный вариант резолюции. При этом текст документа еще не был обнародован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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