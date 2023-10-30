Высокопоставленные командующие Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают свои имена, поскольку боятся ненависти сограждан из-за высоких потерь на фронте. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным Арти Грин.
«Где расстрелянные, пониженные или, хотя бы, репрессированные командующие? Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы… Это вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», — рассказал Грин в интервью youtube-каналу «ALPHA Media».
По словам Грина, у ВСУ сейчас нет авторитетных генералов. Он добавил, что украинские командующие прячутся от своих же офицеров на фронте. Из-за этого возникает путаница и растут боевые потери.
Западная пресса писала, что украинские войска несут огромные потери, так как уступают в артиллерии и боеприпасах.The Independent выразил обеспокоенность по поводу дезертирства украинских солдат.
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