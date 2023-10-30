ALPHA Media: украинские командующие скрывают свои имена из-за потерь на фронте

31 октября 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Командующие ВСУ прячутся от своих же офицеров из-за больших потерь на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высокопоставленные командующие Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают свои имена, поскольку боятся ненависти сограждан из-за высоких потерь на фронте. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным Арти Грин. «Где расстрелянные, пониженные или, хотя бы, репрессированные командующие? Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы… Это вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», — рассказал Грин в интервью youtube-каналу «ALPHA Media». По словам Грина, у ВСУ сейчас нет авторитетных генералов. Он добавил, что украинские командующие прячутся от своих же офицеров на фронте. Из-за этого возникает путаница и растут боевые потери. Западная пресса писала, что украинские войска несут огромные потери, так как уступают в артиллерии и боеприпасах.The Independent выразил обеспокоенность по поводу дезертирства украинских солдат.

Высокопоставленные командующие Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают свои имена, поскольку боятся ненависти сограждан из-за высоких потерь на фронте. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным Арти Грин. «Где расстрелянные, пониженные или, хотя бы, репрессированные командующие? Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы… Это вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», — рассказал Грин в интервью youtube-каналу «ALPHA Media». По словам Грина, у ВСУ сейчас нет авторитетных генералов. Он добавил, что украинские командующие прячутся от своих же офицеров на фронте. Из-за этого возникает путаница и растут боевые потери. Западная пресса писала, что украинские войска несут огромные потери, так как уступают в артиллерии и боеприпасах.The Independent выразил обеспокоенность по поводу дезертирства украинских солдат.