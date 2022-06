The Independent: ВСУ несут огромные потери

ВСУ деморализованы и несут огромные потери, утверждает американская разведка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. Об этом сообщает агентство The Independent со ссылкой на отчет американской разведки.

«Украинские войска несут огромные потери, так как уступают 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. В отчете, с которым ознакомилась The Independent, впервые выражается обеспокоенность по поводу дезертирства украинских солдат, и говорится, что украинские силы ограничены радиусом действия в 15,5 миль, в то время как Россия может нанести удар с расстояния в 12 раз больше», — пишет The Independent.

По данным американской разведки, битва на востоке Украины оказывает «серьезное деморализующее воздействие на украинские силы». Случаи дезертирства растут каждую неделю.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ понесли массовые потери в боях за Святогорск. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия не может наступать, поскольку отстает от вооруженных сил РФ в оснащении.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 97% территории ЛНР освобождено, пишет RT. Министр обороны также анонсировал скорее освобождение ДНР, сообщает «Национальная служба новостей».

