В Тюмени выросли цены на бытовую технику

31 октября 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

В Тюмени резко поднялись цены на бытовую технику Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени резко поднялись цены на бытовую технику. Рост составил от 10 до 50%. Об этом рассказала член экспертного совета Московской биржи по листингу Юлия Грищенко. «С июля цены на бытовую технику и электронику выросли в среднем на 10%, а по отдельным позициям — до 50%», — заявила она в разговоре с РБК Тюмень. По мнению кандидата экономических наук Сергея Гатауллина, рост цен связан с обесцениванием национальной валюты. Он отметил, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов. Ранее в Тюменской области поднялись цены на бытовую технику. Среди непродовольственных товаров к январю этого года заметнее всего увеличилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7%.

В Тюмени резко поднялись цены на бытовую технику. Рост составил от 10 до 50%. Об этом рассказала член экспертного совета Московской биржи по листингу Юлия Грищенко. «С июля цены на бытовую технику и электронику выросли в среднем на 10%, а по отдельным позициям — до 50%», — заявила она в разговоре с РБК Тюмень. По мнению кандидата экономических наук Сергея Гатауллина, рост цен связан с обесцениванием национальной валюты. Он отметил, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов. Ранее в Тюменской области поднялись цены на бытовую технику. Среди непродовольственных товаров к январю этого года заметнее всего увеличилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7%.