В Тюмени выросли цены на бытовую технику

В Тюмени резко поднялись цены на бытовую технику. Рост составил от 10 до 50%. Об этом рассказала член экспертного совета Московской биржи по листингу Юлия Грищенко.
«С июля цены на бытовую технику и электронику выросли в среднем на 10%, а по отдельным позициям — до 50%», — заявила она в разговоре с РБК Тюмень. По мнению кандидата экономических наук Сергея Гатауллина, рост цен связан с обесцениванием национальной валюты. Он отметил, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов.
Ранее в Тюменской области поднялись цены на бытовую технику. Среди непродовольственных товаров к январю этого года заметнее всего увеличилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7%.
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