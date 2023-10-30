30 октября 2023

В Тюмени выросли цены на бытовую технику

© Служба новостей «URA.RU»
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Ажиотаж в МедиаМаркт. Алатырь. Екатеринбург, покупатели, бытовая техника
В Тюмени резко поднялись цены на бытовую технику Фото:

В Тюмени резко поднялись цены на бытовую технику. Рост составил от 10 до 50%. Об этом рассказала член экспертного совета Московской биржи по листингу Юлия Грищенко.

«С июля цены на бытовую технику и электронику выросли в среднем на 10%, а по отдельным позициям — до 50%», — заявила она в разговоре с РБК Тюмень. По мнению кандидата экономических наук Сергея Гатауллина, рост цен связан с обесцениванием национальной валюты. Он отметил, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов.

Ранее в Тюменской области поднялись цены на бытовую технику. Среди непродовольственных товаров к январю этого года заметнее всего увеличилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7%.

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В Тюмени резко поднялись цены на бытовую технику. Рост составил от 10 до 50%. Об этом рассказала член экспертного совета Московской биржи по листингу Юлия Грищенко. «С июля цены на бытовую технику и электронику выросли в среднем на 10%, а по отдельным позициям — до 50%», — заявила она в разговоре с РБК Тюмень. По мнению кандидата экономических наук Сергея Гатауллина, рост цен связан с обесцениванием национальной валюты. Он отметил, что электроника является отраслью, которая наиболее сильно зависит от импорта и доступности компонентов. Ранее в Тюменской области поднялись цены на бытовую технику. Среди непродовольственных товаров к январю этого года заметнее всего увеличилась стоимость на холодильники — на 14,5%. Стиральные машины по сравнению с январем 2022 года выросли в цене на 11,7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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