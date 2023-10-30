«КамАЗ» сложился на челябинской трассе в гололед

Тягач занесло на спуске по скользкой дороге (архивное фото)
В районе Миасса «КамАЗ» сложился и частично перегородил трассу М-5 «Урал». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«На 1772 километре автодороги М-5 Москва — Челябинск утром 31 октября произошло складывание автомобиля „КамАЗ“. Тягач на спуске занесло, в результате он врезался в собственный полуприцеп», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудниками полиции принимаются меры по эвакуации автомобиля. До этого движение по трассе осуществляется в реверсивном порядке.
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