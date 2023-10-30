30 октября 2023

«КамАЗ» сложился на челябинской трассе в гололед

«КамАЗ» перегородил трассу на челябинской трассе в гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Тягач занесло на спуске по скользкой дороге (архивное фото) Фото:

В районе Миасса «КамАЗ» сложился и частично перегородил трассу М-5 «Урал». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«На 1772 километре автодороги М-5 Москва — Челябинск утром 31 октября произошло складывание автомобиля „КамАЗ“. Тягач на спуске занесло, в результате он врезался в собственный полуприцеп», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками полиции принимаются меры по эвакуации автомобиля. До этого движение по трассе осуществляется в реверсивном порядке.

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В районе Миасса «КамАЗ» сложился и частично перегородил трассу М-5 «Урал». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «На 1772 километре автодороги М-5 Москва — Челябинск утром 31 октября произошло складывание автомобиля „КамАЗ“. Тягач на спуске занесло, в результате он врезался в собственный полуприцеп», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками полиции принимаются меры по эвакуации автомобиля. До этого движение по трассе осуществляется в реверсивном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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