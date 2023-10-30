«КамАЗ» сложился на челябинской трассе в гололед «КамАЗ» перегородил трассу на челябинской трассе в гололед 31 октября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 + Тягач занесло на спуске по скользкой дороге (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В районе Миасса «КамАЗ» сложился и частично перегородил трассу М-5 «Урал». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «На 1772 километре автодороги М-5 Москва — Челябинск утром 31 октября произошло складывание автомобиля „КамАЗ“. Тягач на спуске занесло, в результате он врезался в собственный полуприцеп», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками полиции принимаются меры по эвакуации автомобиля. До этого движение по трассе осуществляется в реверсивном порядке. В районе Миасса «КамАЗ» сложился и частично перегородил трассу М-5 «Урал». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «На 1772 километре автодороги М-5 Москва — Челябинск утром 31 октября произошло складывание автомобиля „КамАЗ“. Тягач на спуске занесло, в результате он врезался в собственный полуприцеп», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками полиции принимаются меры по эвакуации автомобиля. До этого движение по трассе осуществляется в реверсивном порядке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям