В Карталинском и Варненском районах Челябинской области зафиксированы землетрясения магнитудой 2,6 и 2,9 единицы. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).
«Первое землетрясение зафиксировано 29 октября в 09:22 по всемирному координированному времени (UTC) в Карталинском районе 4,5 км от границы с Казахстаном. Второй толчок произошел в 9:25 около деревни Камышинка в Варненском районе», — указано на сайте КНЦД.
По данным сейсмологов, с разницей в три минуты произошли подземные толчки магнитудой 2,6 и 2,9 единицы. Такие двух-, трехбалльные землетрясения можно ощутить только в эпицентре. По местному времени колебания замечены в 14:22 и в 14:25.
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