Сейсмологи зафиксировали землетрясение в двух челябинских районах. Скрин

В двух районах Челябинской области произошли землетрясения

31 октября 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Карталинском и Варненском районах замечены эпицентры землетрясений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталинском и Варненском районах Челябинской области зафиксированы землетрясения магнитудой 2,6 и 2,9 единицы. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Первое землетрясение зафиксировано 29 октября в 09:22 по всемирному координированному времени (UTC) в Карталинском районе 4,5 км от границы с Казахстаном. Второй толчок произошел в 9:25 около деревни Камышинка в Варненском районе», — указано на сайте КНЦД. По данным сейсмологов, с разницей в три минуты произошли подземные толчки магнитудой 2,6 и 2,9 единицы. Такие двух-, трехбалльные землетрясения можно ощутить только в эпицентре. По местному времени колебания замечены в 14:22 и в 14:25. Скрин: сайт Казахстанского национального центра данных, https://kndc.kz/index.php

В Карталинском и Варненском районах Челябинской области зафиксированы землетрясения магнитудой 2,6 и 2,9 единицы. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Первое землетрясение зафиксировано 29 октября в 09:22 по всемирному координированному времени (UTC) в Карталинском районе 4,5 км от границы с Казахстаном. Второй толчок произошел в 9:25 около деревни Камышинка в Варненском районе», — указано на сайте КНЦД. По данным сейсмологов, с разницей в три минуты произошли подземные толчки магнитудой 2,6 и 2,9 единицы. Такие двух-, трехбалльные землетрясения можно ощутить только в эпицентре. По местному времени колебания замечены в 14:22 и в 14:25.