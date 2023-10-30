Пермь вошла в топ-5 самых дорогих городов по обслуживанию автомобиля

Стоимость обслуживания автомобилей в Перми с января 2023 года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще больше цены выросли только в четырех городах-милионниках России: Казани, Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Такие данные приводят аналитики автосервиса «Fit service».
«Аналитики „Fit service“ проанализировали средние чеки по обслуживанию автомобилей по итогам 9 месяцев 2023 года в крупных городах России. По динамике прироста данного показателя в топ-5 вошли: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Пермь. Средний чек в Перми равен 9,1 тысячи рублей», — сказано в исследовании.
Аналитики добавили, что в данных городах самые высокие средние чеки по стране. Дороже всего обслуживание автомобиля выходит в Москве — 11,6 тысячи рублей. Затем идет Краснодар— 10,6 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 10,5 тысячи рублей. В Казани ТО будет стоить в среднем — 10 тысяч рублей.
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