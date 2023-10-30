30 октября 2023

Пермь вошла в топ-5 самых дорогих городов по обслуживанию автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтажная мастерская. Екатеринбург, шиномонтаж, колеса, подъемник, ремонт автомобиля, машина, автосервис
Средний чек составляет чуть больше девяти тысяч рублей за ТО Фото:

Стоимость обслуживания автомобилей в Перми с января 2023 года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще больше цены выросли только в четырех городах-милионниках России: Казани, Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Такие данные приводят аналитики автосервиса «Fit service».

«Аналитики „Fit service“ проанализировали средние чеки по обслуживанию автомобилей по итогам 9 месяцев 2023 года в крупных городах России. По динамике прироста данного показателя в топ-5 вошли: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Пермь. Средний чек в Перми равен 9,1 тысячи рублей», — сказано в исследовании.

Аналитики добавили, что в данных городах самые высокие средние чеки по стране. Дороже всего обслуживание автомобиля выходит в Москве — 11,6 тысячи рублей. Затем идет Краснодар— 10,6 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 10,5 тысячи рублей. В Казани ТО будет стоить в среднем — 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросла стоимость шиномонтажа. Прирост составил 7%.

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Стоимость обслуживания автомобилей в Перми с января 2023 года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще больше цены выросли только в четырех городах-милионниках России: Казани, Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Такие данные приводят аналитики автосервиса «Fit service». «Аналитики „Fit service“ проанализировали средние чеки по обслуживанию автомобилей по итогам 9 месяцев 2023 года в крупных городах России. По динамике прироста данного показателя в топ-5 вошли: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Пермь. Средний чек в Перми равен 9,1 тысячи рублей», — сказано в исследовании. Аналитики добавили, что в данных городах самые высокие средние чеки по стране. Дороже всего обслуживание автомобиля выходит в Москве — 11,6 тысячи рублей. Затем идет Краснодар— 10,6 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 10,5 тысячи рублей. В Казани ТО будет стоить в среднем — 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросла стоимость шиномонтажа. Прирост составил 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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