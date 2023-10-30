30 октября 2023

В Свердловской области недалеко от перевала Дятлова пропали туристы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект По течению на реке Исеть. Екатеринбург, поход, река исеть, катамараны, туристы, туризм, водники, сплав по исети
Туристы сплавлялись от Тахты до Вижая (архивное фото) Фото:

В Свердловской области силовики и спасатели ищут группу из пяти туристов, которые сплавлялись по реке Вижай, рассказал URA.RU руководитель пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Это примерно в 70 км от перевала Дятлова.

По данным Горелых, туристы отправились на сплав 26 октября. Через четыре дня они должны были выйти к поселку Вижай, но этого не произошло. «Вечером 30 октября в дежурную часть ивдельской полиции поступило сообщение о пропаже пяти туристов», — отметил полковник.

Группа состоит только из мужчин, им от 31 до 35 лет. Они планировали сплавляться 50 километров от Тахты до Вижая. Утром 30 октября туристы должны были встретиться с организатором перевозок. «Дорога до Тахты осложнена необходимостью пересекать две реки Яхтель и Тахтинка», — заявил Горелых.

Он отметил, что представители МВД отрабатывают различные версии ЧП. «Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком. Также группа могла задержаться в дороге из-за обмеления реки или резкого похолодания», — уточнил он, пообещав дополнительно проинформировать общественность по итогам поисковых мероприятий.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области силовики и спасатели ищут группу из пяти туристов, которые сплавлялись по реке Вижай, рассказал URA.RU руководитель пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Это примерно в 70 км от перевала Дятлова. По данным Горелых, туристы отправились на сплав 26 октября. Через четыре дня они должны были выйти к поселку Вижай, но этого не произошло. «Вечером 30 октября в дежурную часть ивдельской полиции поступило сообщение о пропаже пяти туристов», — отметил полковник. Группа состоит только из мужчин, им от 31 до 35 лет. Они планировали сплавляться 50 километров от Тахты до Вижая. Утром 30 октября туристы должны были встретиться с организатором перевозок. «Дорога до Тахты осложнена необходимостью пересекать две реки Яхтель и Тахтинка», — заявил Горелых. Он отметил, что представители МВД отрабатывают различные версии ЧП. «Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком. Также группа могла задержаться в дороге из-за обмеления реки или резкого похолодания», — уточнил он, пообещав дополнительно проинформировать общественность по итогам поисковых мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...