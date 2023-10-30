30 октября 2023

Медиаэкран на Вайнера вновь соберет екатеринбуржцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция в память о певце Юрии Шатунове. Екатеринбург, улица вайнера, медианавес
В программе — выступление титулярного органиста с классическими произведениями разных эпох Фото:

Одно из мест притяжения жителей Екатеринбурга — медиаэкран, установленный на улице Вайнера, в очередной раз на время станет концертной площадкой. Жителям и гостям города 1 ноября предложат насладиться органной музыкой на свежем воздухе.

«1 ноября в 18:30 в самом сердце города на Уральском Арбате под медиаэкраном состоится уникальный органный концерт в честь 50-летия органа Свердловской филармонии», — говорится в сообщении telegram-канала «Медиаэкран на Вайнера». Титулярный органист Тарас Багинец сыграет на электрооргане произведения разных эпох, включая музыку Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана, Дмитрия Шостаковича.

Ранее компания «Сима-ленд» организовала праздник в честь дня рождения екатеринбургского исполнителя Niletto. На главной пешеходной улице города прозвучали шесть супер популярных хитов уральского певца.

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Одно из мест притяжения жителей Екатеринбурга — медиаэкран, установленный на улице Вайнера, в очередной раз на время станет концертной площадкой. Жителям и гостям города 1 ноября предложат насладиться органной музыкой на свежем воздухе. «1 ноября в 18:30 в самом сердце города на Уральском Арбате под медиаэкраном состоится уникальный органный концерт в честь 50-летия органа Свердловской филармонии», — говорится в сообщении telegram-канала «Медиаэкран на Вайнера». Титулярный органист Тарас Багинец сыграет на электрооргане произведения разных эпох, включая музыку Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана, Дмитрия Шостаковича. Ранее компания «Сима-ленд» организовала праздник в честь дня рождения екатеринбургского исполнителя Niletto. На главной пешеходной улице города прозвучали шесть супер популярных хитов уральского певца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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