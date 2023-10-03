На главной пешеходной улице Екатеринбурга отметили день рождения Niletto. Видео

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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , niletto, нилетто, прытков данил
Niletto исполнилось 32 года Фото:

В Екатеринбурге на улице Вайнера под медиаэкраном горожане устроили танцы в честь дня рождения певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков), оно было 1 октября. Также екатеринбуржцы озвучили свои пожелания имениннику.

«Мы продолжаем рассказывать вам о мероприятиях, которые мы успели провести! День рождения Niletto, шесть супер популярных хитов и презентация нового трека уральского певца. Все это на главной улице нашего любимого Екатеринбурга», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера».

Некоторые из горожан говорили, что Niletto — лучший человек, а его «музыка просто улет». Другие желали новых хитов и успеха. После часть екатеринбуржцев устраивала танцы под медианавесом, который озвучивал песни уроженца столицы Урала.

Посвящения в честь музыкантов звучат на медиаэкране не в первый раз. Ранее компания «Сима-ленд» устроила акцию в память о певце Юрии Шатунове: на импровизированной дискотеке транслировали песни певца, а под популярную композицию артиста «Белые розы» раздавали цветы. Также возле медиаэкрана заметили певца Григория Лепса.

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В Екатеринбурге на улице Вайнера под медиаэкраном горожане устроили танцы в честь дня рождения певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков), оно было 1 октября. Также екатеринбуржцы озвучили свои пожелания имениннику. «Мы продолжаем рассказывать вам о мероприятиях, которые мы успели провести! День рождения Niletto, шесть супер популярных хитов и презентация нового трека уральского певца. Все это на главной улице нашего любимого Екатеринбурга», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера». Некоторые из горожан говорили, что Niletto — лучший человек, а его «музыка просто улет». Другие желали новых хитов и успеха. После часть екатеринбуржцев устраивала танцы под медианавесом, который озвучивал песни уроженца столицы Урала. Посвящения в честь музыкантов звучат на медиаэкране не в первый раз. Ранее компания «Сима-ленд» устроила акцию в память о певце Юрии Шатунове: на импровизированной дискотеке транслировали песни певца, а под популярную композицию артиста «Белые розы» раздавали цветы. Также возле медиаэкрана заметили певца Григория Лепса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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