На главной пешеходной улице Екатеринбурга отметили день рождения Niletto. Видео

03 октября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Niletto исполнилось 32 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Вайнера под медиаэкраном горожане устроили танцы в честь дня рождения певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков), оно было 1 октября. Также екатеринбуржцы озвучили свои пожелания имениннику. «Мы продолжаем рассказывать вам о мероприятиях, которые мы успели провести! День рождения Niletto, шесть супер популярных хитов и презентация нового трека уральского певца. Все это на главной улице нашего любимого Екатеринбурга», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера». Некоторые из горожан говорили, что Niletto — лучший человек, а его «музыка просто улет». Другие желали новых хитов и успеха. После часть екатеринбуржцев устраивала танцы под медианавесом, который озвучивал песни уроженца столицы Урала. Посвящения в честь музыкантов звучат на медиаэкране не в первый раз. Ранее компания «Сима-ленд» устроила акцию в память о певце Юрии Шатунове: на импровизированной дискотеке транслировали песни певца, а под популярную композицию артиста «Белые розы» раздавали цветы. Также возле медиаэкрана заметили певца Григория Лепса.

В Екатеринбурге на улице Вайнера под медиаэкраном горожане устроили танцы в честь дня рождения певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков), оно было 1 октября. Также екатеринбуржцы озвучили свои пожелания имениннику. «Мы продолжаем рассказывать вам о мероприятиях, которые мы успели провести! День рождения Niletto, шесть супер популярных хитов и презентация нового трека уральского певца. Все это на главной улице нашего любимого Екатеринбурга», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера». Некоторые из горожан говорили, что Niletto — лучший человек, а его «музыка просто улет». Другие желали новых хитов и успеха. После часть екатеринбуржцев устраивала танцы под медианавесом, который озвучивал песни уроженца столицы Урала. Посвящения в честь музыкантов звучат на медиаэкране не в первый раз. Ранее компания «Сима-ленд» устроила акцию в память о певце Юрии Шатунове: на импровизированной дискотеке транслировали песни певца, а под популярную композицию артиста «Белые розы» раздавали цветы. Также возле медиаэкрана заметили певца Григория Лепса.