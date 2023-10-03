В Екатеринбурге на улице Вайнера под медиаэкраном горожане устроили танцы в честь дня рождения певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков), оно было 1 октября. Также екатеринбуржцы озвучили свои пожелания имениннику.
«Мы продолжаем рассказывать вам о мероприятиях, которые мы успели провести! День рождения Niletto, шесть супер популярных хитов и презентация нового трека уральского певца. Все это на главной улице нашего любимого Екатеринбурга», — сообщает telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера».
Некоторые из горожан говорили, что Niletto — лучший человек, а его «музыка просто улет». Другие желали новых хитов и успеха. После часть екатеринбуржцев устраивала танцы под медианавесом, который озвучивал песни уроженца столицы Урала.
Посвящения в честь музыкантов звучат на медиаэкране не в первый раз. Ранее компания «Сима-ленд» устроила акцию в память о певце Юрии Шатунове: на импровизированной дискотеке транслировали песни певца, а под популярную композицию артиста «Белые розы» раздавали цветы. Также возле медиаэкрана заметили певца Григория Лепса.
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