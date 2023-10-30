В ХМАО пассажиры пожаловались на водителя автобуса, который высадил их на трассе

31 октября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Клиенты пожаловались на водителя, который вез их из Ханты-Мансийска в Югорск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажиры пожаловались на водителя, который вез их из Ханты-Мансийска в Югорск. Клиенты утверждают, что микроавтобус перевозчика сломался и он высадил их посреди дороги. «Проехав 100 км микроавтобус сломался. Водитель сказал его сейчас возьмут на буксир, а вы, пассажиры (13 человек), выходите ловите попутки. Про возврат денежных средств не может быть речи», — говорится в публикации паблика «Подслушано Советский ХМАО» соцсети «ВКонтакте». Пассажиры утверждают, что им удалось уехать на попутке, а в ханты-мансийском «Транспортном агентстве», где они приобрели билеты, в возврате денег им отказали. В самой компании журналисту URA.RU при этом сообщили, что за возвратом к ним никто не обращался. А о подобной ситуации они ни в курсе, пообещав разобраться. «Будем уточнять у перевозчика, была ли поломка, была ли отмена рейса», — сообщили корреспонденту представители компании. Ранее URA.RU рассказывало о другой истории, произошедшей в Ханты-Мансийске. Водитель маршрутки высадил мальчика, который забыл дома деньги и не смог оплатить проезд.

Пассажиры пожаловались на водителя, который вез их из Ханты-Мансийска в Югорск. Клиенты утверждают, что микроавтобус перевозчика сломался и он высадил их посреди дороги. «Проехав 100 км микроавтобус сломался. Водитель сказал его сейчас возьмут на буксир, а вы, пассажиры (13 человек), выходите ловите попутки. Про возврат денежных средств не может быть речи», — говорится в публикации паблика «Подслушано Советский ХМАО» соцсети «ВКонтакте». Пассажиры утверждают, что им удалось уехать на попутке, а в ханты-мансийском «Транспортном агентстве», где они приобрели билеты, в возврате денег им отказали. В самой компании журналисту URA.RU при этом сообщили, что за возвратом к ним никто не обращался. А о подобной ситуации они ни в курсе, пообещав разобраться. «Будем уточнять у перевозчика, была ли поломка, была ли отмена рейса», — сообщили корреспонденту представители компании. Ранее URA.RU рассказывало о другой истории, произошедшей в Ханты-Мансийске. Водитель маршрутки высадил мальчика, который забыл дома деньги и не смог оплатить проезд.