30 октября 2023

В ХМАО пассажиры пожаловались на водителя автобуса, который высадил их на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Германия. Из автобуса на ходу. Пайне Брауншвейг., автобан, дорога в гамбург, трасса, дорога
Клиенты пожаловались на водителя, который вез их из Ханты-Мансийска в Югорск Фото:

Пассажиры пожаловались на водителя, который вез их из Ханты-Мансийска в Югорск. Клиенты утверждают, что микроавтобус перевозчика сломался и он высадил их посреди дороги.

«Проехав 100 км микроавтобус сломался. Водитель сказал его сейчас возьмут на буксир, а вы, пассажиры (13 человек), выходите ловите попутки. Про возврат денежных средств не может быть речи», — говорится в публикации паблика «Подслушано Советский ХМАО» соцсети «ВКонтакте».

Пассажиры утверждают, что им удалось уехать на попутке, а в ханты-мансийском «Транспортном агентстве», где они приобрели билеты, в возврате денег им отказали. В самой компании журналисту URA.RU при этом сообщили, что за возвратом к ним никто не обращался. А о подобной ситуации они ни в курсе, пообещав разобраться. «Будем уточнять у перевозчика, была ли поломка, была ли отмена рейса», — сообщили корреспонденту представители компании.

Ранее URA.RU рассказывало о другой истории, произошедшей в Ханты-Мансийске. Водитель маршрутки высадил мальчика, который забыл дома деньги и не смог оплатить проезд.

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Пассажиры пожаловались на водителя, который вез их из Ханты-Мансийска в Югорск. Клиенты утверждают, что микроавтобус перевозчика сломался и он высадил их посреди дороги. «Проехав 100 км микроавтобус сломался. Водитель сказал его сейчас возьмут на буксир, а вы, пассажиры (13 человек), выходите ловите попутки. Про возврат денежных средств не может быть речи», — говорится в публикации паблика «Подслушано Советский ХМАО» соцсети «ВКонтакте». Пассажиры утверждают, что им удалось уехать на попутке, а в ханты-мансийском «Транспортном агентстве», где они приобрели билеты, в возврате денег им отказали. В самой компании журналисту URA.RU при этом сообщили, что за возвратом к ним никто не обращался. А о подобной ситуации они ни в курсе, пообещав разобраться. «Будем уточнять у перевозчика, была ли поломка, была ли отмена рейса», — сообщили корреспонденту представители компании. Ранее URA.RU рассказывало о другой истории, произошедшей в Ханты-Мансийске. Водитель маршрутки высадил мальчика, который забыл дома деньги и не смог оплатить проезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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