Политолог раскрыл новую тактику Израиля в секторе Газа

Израильский политолог Ципис: ЦАХАЛ намерен поэтапно уничтожать ХАМАС
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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, военные, нато, nato, солдат, американская армия
Израиль сменил тактику в секторе Газа и теперь хочет поэтапно уничтожить ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью сменила тактику военных действия в секторе Газа. Теперь военные намеренны методично и поэтапно уничтожать представителей палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил израильский политолог Саймон Ципис.

«Сейчас решили полностью ликвидировать весь ХАМАС. Для этого будут постепенно отрезаться территории, проходить их зачистка, чтобы за спиной наших [израильских] военных не оставались [палестинские] боевики», — подчеркнул Саймон Ципис в беседе с NEWS.RU. Он обозначил, что ЦАХАЛ сначала возьмет в блокаду северную часть сектора Газа. Затем армия продвинется в центральную и южную части территории. Ципис предположил, что такая тактика займет у Израиля около года.

ЦАХАЛ объявил войну Палестине 7 октября из-за атак ХАМАС по израильской территории. Далее 28 октября Израиль заявил о начале наземной операции. Через день представители еврейского государства обозначили, что в ходе боев были уничтожены четыре основных командира ХАМАС. В этот же день ЦАХАЛ ввел дополнительные войска в сектор Газа.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью сменила тактику военных действия в секторе Газа. Теперь военные намеренны методично и поэтапно уничтожать представителей палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил израильский политолог Саймон Ципис. «Сейчас решили полностью ликвидировать весь ХАМАС. Для этого будут постепенно отрезаться территории, проходить их зачистка, чтобы за спиной наших [израильских] военных не оставались [палестинские] боевики», — подчеркнул Саймон Ципис в беседе с NEWS.RU. Он обозначил, что ЦАХАЛ сначала возьмет в блокаду северную часть сектора Газа. Затем армия продвинется в центральную и южную части территории. Ципис предположил, что такая тактика займет у Израиля около года. ЦАХАЛ объявил войну Палестине 7 октября из-за атак ХАМАС по израильской территории. Далее 28 октября Израиль заявил о начале наземной операции. Через день представители еврейского государства обозначили, что в ходе боев были уничтожены четыре основных командира ХАМАС. В этот же день ЦАХАЛ ввел дополнительные войска в сектор Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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