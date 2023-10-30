В Челябинской области будут расширять сеть заправок для электрокаров

В Челябинской области расширится сеть заправок для электрокаров. Это станет результатом подключения региона к пилотному проекту Минэнерго России по развитию электрозарядной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона 31 октября.
«Подключение к проекту Минэнерго произошло по решению губернатора Алексея Текслера. Первую заправку для электрокаров в рамках проекта Минэнерго ввели в эксплуатацию в Миассе на трассе М-5 „Урал“. До конца 2023 года в Челябинской области планируется запустить еще 12 таких объектов. План на 2024 год — 30 зарядных станций. Всего в настоящее время в регионе функционирует 62 электрозарядные станции, из них пять — высокоскоростные», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках проекта предприниматели могут получить субсидию на установку быстрой электрозарядной станции в размере 60 процентов от фактически понесенных затрат. Также субсидируются затраты на технологическое присоединение таких объектов к сетям электроснабжения в размере 30 процентов от фактически понесенных затрат. Общая сумма, предусмотренная в бюджете на оказание этих мер поддержки в 2023 году, составляет почти 73 миллиона рублей.
В качестве одной из мер поддержки развития электротранспорта в минэкономразвития назвали освобождение владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога сроком на пять лет. Такое решение было принято в 2022 году.
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