Из Челябинской области депортировали свыше 110 нелегальных мигрантов

31 октября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Полиция продолжает депортацию иностранных нарушителей Фото: Кондрат Александров © URA.RU Полиция Челябинской области с начала года депортировала 111 иностранных нарушителей за пределы территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области продолжили депортацию иностранных нарушителей за пределы Российской Федерации. С начала года исполнено уже 111 решений о депортации иностранных граждан, создающих угрозу общественному порядку и общественной безопасности на территории нашей страны», — уточнили в пресс-службе ведомства. Силовики уточнили, что через пункт «Бугристое» был депортирован гражданин ближнего зарубежья, который ранее был осужден по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств») и провел девять лет в колонии строго режима. Для того, чтобы не допустить его повторный въезд на территорию РФ, ему запретили пересекать границу страны в предстоящие пять лет. Ранее стало известно, что за восемь месяцев текущего года из Челябинской области выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. По данным полиции, количество преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось на четверть.

Полиция Челябинской области с начала года депортировала 111 иностранных нарушителей за пределы территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области продолжили депортацию иностранных нарушителей за пределы Российской Федерации. С начала года исполнено уже 111 решений о депортации иностранных граждан, создающих угрозу общественному порядку и общественной безопасности на территории нашей страны», — уточнили в пресс-службе ведомства. Силовики уточнили, что через пункт «Бугристое» был депортирован гражданин ближнего зарубежья, который ранее был осужден по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств») и провел девять лет в колонии строго режима. Для того, чтобы не допустить его повторный въезд на территорию РФ, ему запретили пересекать границу страны в предстоящие пять лет. Ранее стало известно, что за восемь месяцев текущего года из Челябинской области выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. По данным полиции, количество преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось на четверть.