30 октября 2023

Из Челябинской области депортировали свыше 110 нелегальных мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, очередь , фмс, гастарбайтеры
Полиция продолжает депортацию иностранных нарушителей Фото:

Полиция Челябинской области с начала года депортировала 111 иностранных нарушителей за пределы территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области продолжили депортацию иностранных нарушителей за пределы Российской Федерации. С начала года исполнено уже 111 решений о депортации иностранных граждан, создающих угрозу общественному порядку и общественной безопасности на территории нашей страны», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Силовики уточнили, что через пункт «Бугристое» был депортирован гражданин ближнего зарубежья, который ранее был осужден по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств») и провел девять лет в колонии строго режима. Для того, чтобы не допустить его повторный въезд на территорию РФ, ему запретили пересекать границу страны в предстоящие пять лет.

Ранее стало известно, что за восемь месяцев текущего года из Челябинской области выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. По данным полиции, количество преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось на четверть.

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Полиция Челябинской области с начала года депортировала 111 иностранных нарушителей за пределы территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области продолжили депортацию иностранных нарушителей за пределы Российской Федерации. С начала года исполнено уже 111 решений о депортации иностранных граждан, создающих угрозу общественному порядку и общественной безопасности на территории нашей страны», — уточнили в пресс-службе ведомства. Силовики уточнили, что через пункт «Бугристое» был депортирован гражданин ближнего зарубежья, который ранее был осужден по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств») и провел девять лет в колонии строго режима. Для того, чтобы не допустить его повторный въезд на территорию РФ, ему запретили пересекать границу страны в предстоящие пять лет. Ранее стало известно, что за восемь месяцев текущего года из Челябинской области выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. По данным полиции, количество преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось на четверть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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