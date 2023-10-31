В Челябинске суд арестовал имущество завода грейдеров

Суд арестовал активы Челябинского завода дорожной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд региона арестовал имущество Челябинского завода дорожной техники (ЧЗДТ). Как URA.RU пояснил начальник инспекции ФНС по Тракторозаводскому району Александр Никифоров, наложено обеспечение на дебиторскую задолженность предприятия.

«По ходатайству инспекции судом приняты обеспечительные меры. Они заключаются в запрете третьим лицам, Федеральной службе судебных приставов осуществлять принудительную реализацию имущества ООО „Челябинский завод дорожной техники“ — дебиторская задолженность», — пояснил URA.RU Никифоров.

Ограничения будут действовать до вступления в законную силу решения суда. Начатый 10 октября процесс, в настоящий момент продолжается. Никифоров рассказал URA.RU, что ЧЗДТ по своим обязательствам заложил имущество. В состав заложенных активов входит дебиторская задолженность в размере почти 31 млн рублей. При этом дебитором является компания «Недра Урала».

Из документов суда следует, что сумма сложилась из двух составляющих. «Недра Урала» образовали перед заводом долг на сумму в 28 млн рублей. Еще примерно на 2,3 млн рублей производственники предоставили «Недрам Урала» заем.

В то же время в отношении завода приставы возбудили два исполнительных производства на общую величину в 27,9 млн рублей о взыскании задолженности в пользу третьих лиц. Причем в декабре 2022 года налоговики уже запрещали без их ведома отчуждать имущество налогоплательщика на сумму в 2,9 млн рублей.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в ЧЗДТ, однако к моменту публикации ответ не получен. По телефонным номерам компании «Недра Урала» из открытых источников никто не ответил.