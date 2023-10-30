Тюменские силовики устроили облаву на мигрантов

Сотрудники полиции провели в заречной части Тюмени рейд по отлову нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Там добавили, что в результате операции в отдел полиции были доставлены несколько иностранцев.
«Вечером 30 октября в заречной части Тюмени сотрудниками полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегал“. Задержанные граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. На этом фоне многие иностранцы стали массово покидать территорию региона.
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