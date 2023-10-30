Тюменские силовики устроили облаву на мигрантов

Полиция Тюмени провела рейд по нелегальным мигрантам

31 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Рейд по нелегальным мигрантам прошел в заречной части Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники полиции провели в заречной части Тюмени рейд по отлову нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Там добавили, что в результате операции в отдел полиции были доставлены несколько иностранцев. «Вечером 30 октября в заречной части Тюмени сотрудниками полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегал“. Задержанные граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. На этом фоне многие иностранцы стали массово покидать территорию региона.

Сотрудники полиции провели в заречной части Тюмени рейд по отлову нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Там добавили, что в результате операции в отдел полиции были доставлены несколько иностранцев. «Вечером 30 октября в заречной части Тюмени сотрудниками полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегал“. Задержанные граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. На этом фоне многие иностранцы стали массово покидать территорию региона.