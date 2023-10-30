30 октября 2023

Тюменские силовики устроили облаву на мигрантов

Полиция Тюмени провела рейд по нелегальным мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Рейд по нелегальным мигрантам прошел в заречной части Тюмени Фото:

Сотрудники полиции провели в заречной части Тюмени рейд по отлову нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Там добавили, что в результате операции в отдел полиции были доставлены несколько иностранцев.

«Вечером 30 октября в заречной части Тюмени сотрудниками полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегал“. Задержанные граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. На этом фоне многие иностранцы стали массово покидать территорию региона.

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Сотрудники полиции провели в заречной части Тюмени рейд по отлову нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Там добавили, что в результате операции в отдел полиции были доставлены несколько иностранцев. «Вечером 30 октября в заречной части Тюмени сотрудниками полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегал“. Задержанные граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что тюменские силовики начали проводить рейды в местах проживания мигрантов. На этом фоне многие иностранцы стали массово покидать территорию региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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