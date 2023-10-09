Тюменские силовики открыли охоту на нелегальных мигрантов

Тюменские силовики проводят рейды по поиску нелегальных мигрантов

10 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Рейды силовиков проходят на окраинах Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменские силовики начали проводить массовые проверки в местах проживания мигрантов, где также могут находиться иностранцы, нелегально въехавшие на территорию России. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, речь идет о заречных микрорайонах Тюмени и прилегающих к ним СНТ. «Силовики стали гораздо чаще появляться в районе так называемой „Нахаловки“, где потенциально может проживать большое количество нелегальных мигрантов. Работа в этом направлении идет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что проверки также проходят в дачных поселках, где мигранты арендуют жилье. «Мигранты снимают там дома. Это дешевле, чем брать в аренду квартиры. К тому же, проживая в дачных поселках, они привлекают к себе меньше внимания горожан. Поэтому силовики проводят поиск нелегалов и на территории различных СНТ», — отметил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Югре полиция задержала два десятка мигрантов, которые отдыхали в одном из ночных клубов Ханты-Мансийска. А челябинские силовики начали массово отказывать мигрантам в получении разрешений на проживание в РФ.

Тюменские силовики начали проводить массовые проверки в местах проживания мигрантов, где также могут находиться иностранцы, нелегально въехавшие на территорию России. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, речь идет о заречных микрорайонах Тюмени и прилегающих к ним СНТ. «Силовики стали гораздо чаще появляться в районе так называемой „Нахаловки“, где потенциально может проживать большое количество нелегальных мигрантов. Работа в этом направлении идет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что проверки также проходят в дачных поселках, где мигранты арендуют жилье. «Мигранты снимают там дома. Это дешевле, чем брать в аренду квартиры. К тому же, проживая в дачных поселках, они привлекают к себе меньше внимания горожан. Поэтому силовики проводят поиск нелегалов и на территории различных СНТ», — отметил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Югре полиция задержала два десятка мигрантов, которые отдыхали в одном из ночных клубов Ханты-Мансийска. А челябинские силовики начали массово отказывать мигрантам в получении разрешений на проживание в РФ.