09 октября 2023

Тюменские силовики открыли охоту на нелегальных мигрантов

Тюменские силовики проводят рейды по поиску нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Рейды силовиков проходят на окраинах Тюмени Фото:

Тюменские силовики начали проводить массовые проверки в местах проживания мигрантов, где также могут находиться иностранцы, нелегально въехавшие на территорию России. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, речь идет о заречных микрорайонах Тюмени и прилегающих к ним СНТ.

«Силовики стали гораздо чаще появляться в районе так называемой „Нахаловки“, где потенциально может проживать большое количество нелегальных мигрантов. Работа в этом направлении идет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что проверки также проходят в дачных поселках, где мигранты арендуют жилье. «Мигранты снимают там дома. Это дешевле, чем брать в аренду квартиры. К тому же, проживая в дачных поселках, они привлекают к себе меньше внимания горожан. Поэтому силовики проводят поиск нелегалов и на территории различных СНТ», — отметил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Югре полиция задержала два десятка мигрантов, которые отдыхали в одном из ночных клубов Ханты-Мансийска. А челябинские силовики начали массово отказывать мигрантам в получении разрешений на проживание в РФ.

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Тюменские силовики начали проводить массовые проверки в местах проживания мигрантов, где также могут находиться иностранцы, нелегально въехавшие на территорию России. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, речь идет о заречных микрорайонах Тюмени и прилегающих к ним СНТ. «Силовики стали гораздо чаще появляться в районе так называемой „Нахаловки“, где потенциально может проживать большое количество нелегальных мигрантов. Работа в этом направлении идет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что проверки также проходят в дачных поселках, где мигранты арендуют жилье. «Мигранты снимают там дома. Это дешевле, чем брать в аренду квартиры. К тому же, проживая в дачных поселках, они привлекают к себе меньше внимания горожан. Поэтому силовики проводят поиск нелегалов и на территории различных СНТ», — отметил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Югре полиция задержала два десятка мигрантов, которые отдыхали в одном из ночных клубов Ханты-Мансийска. А челябинские силовики начали массово отказывать мигрантам в получении разрешений на проживание в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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