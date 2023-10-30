30 октября 2023

В Курганской области резко вырос спрос на водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
В Курганской области за девять месяцев появилось более двух тысяч вакансий для водителей Фото:

В Курганской области вырос спрос на водителей. На сервисах вакансий стали чаще появляться объявления о поиске автомобилистов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«В Курганской области бизнес разместил почти две тысячи вакансий водителей за январь — октябрь 2023 года. Это на 69% выше, чем за аналогичный период 2022 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

Сообщается, что работодатели в Курганской области предлагают доход на данную вакансию в зарплатном диапазоне от 58 925 до 150 000 рублей. Отмечается, что такие зарплаты выше, чем в январе — октябре 2022 года. Тогда ценовой диапазон составлял от 51 724 до 128 736 рублей. Между тем, корреспонденту URA.RU пояснили, что в Курганской области наблюдается дефицит соискателей на данную категорию вакансий. Отмечается, что на одно объявление о поиске такого специалиста в среднем приходит 1,9 резюме.

Ранее более 1300 граждан посетили областную ярмарку вакансий в Кургане, где смогли встретиться с потенциальными работодателями и узнать о востребованных профессиях на предприятиях региона. Информация об этом размещена в telegram-канале «Курганская область официально».

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В Курганской области вырос спрос на водителей. На сервисах вакансий стали чаще появляться объявления о поиске автомобилистов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В Курганской области бизнес разместил почти две тысячи вакансий водителей за январь — октябрь 2023 года. Это на 69% выше, чем за аналогичный период 2022 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Сообщается, что работодатели в Курганской области предлагают доход на данную вакансию в зарплатном диапазоне от 58 925 до 150 000 рублей. Отмечается, что такие зарплаты выше, чем в январе — октябре 2022 года. Тогда ценовой диапазон составлял от 51 724 до 128 736 рублей. Между тем, корреспонденту URA.RU пояснили, что в Курганской области наблюдается дефицит соискателей на данную категорию вакансий. Отмечается, что на одно объявление о поиске такого специалиста в среднем приходит 1,9 резюме. Ранее более 1300 граждан посетили областную ярмарку вакансий в Кургане, где смогли встретиться с потенциальными работодателями и узнать о востребованных профессиях на предприятиях региона. Информация об этом размещена в telegram-канале «Курганская область официально».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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