В Курганской области резко вырос спрос на водителей

31 октября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

В Курганской области за девять месяцев появилось более двух тысяч вакансий для водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области вырос спрос на водителей. На сервисах вакансий стали чаще появляться объявления о поиске автомобилистов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В Курганской области бизнес разместил почти две тысячи вакансий водителей за январь — октябрь 2023 года. Это на 69% выше, чем за аналогичный период 2022 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Сообщается, что работодатели в Курганской области предлагают доход на данную вакансию в зарплатном диапазоне от 58 925 до 150 000 рублей. Отмечается, что такие зарплаты выше, чем в январе — октябре 2022 года. Тогда ценовой диапазон составлял от 51 724 до 128 736 рублей. Между тем, корреспонденту URA.RU пояснили, что в Курганской области наблюдается дефицит соискателей на данную категорию вакансий. Отмечается, что на одно объявление о поиске такого специалиста в среднем приходит 1,9 резюме. Ранее более 1300 граждан посетили областную ярмарку вакансий в Кургане, где смогли встретиться с потенциальными работодателями и узнать о востребованных профессиях на предприятиях региона. Информация об этом размещена в telegram-канале «Курганская область официально».

В Курганской области вырос спрос на водителей. На сервисах вакансий стали чаще появляться объявления о поиске автомобилистов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В Курганской области бизнес разместил почти две тысячи вакансий водителей за январь — октябрь 2023 года. Это на 69% выше, чем за аналогичный период 2022 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Сообщается, что работодатели в Курганской области предлагают доход на данную вакансию в зарплатном диапазоне от 58 925 до 150 000 рублей. Отмечается, что такие зарплаты выше, чем в январе — октябре 2022 года. Тогда ценовой диапазон составлял от 51 724 до 128 736 рублей. Между тем, корреспонденту URA.RU пояснили, что в Курганской области наблюдается дефицит соискателей на данную категорию вакансий. Отмечается, что на одно объявление о поиске такого специалиста в среднем приходит 1,9 резюме. Ранее более 1300 граждан посетили областную ярмарку вакансий в Кургане, где смогли встретиться с потенциальными работодателями и узнать о востребованных профессиях на предприятиях региона. Информация об этом размещена в telegram-канале «Курганская область официально».