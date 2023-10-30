30 октября 2023

За пропавшими свердловскими туристами-логистами отправили спасателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы отправились на сплав еще 26 октября (архивное фото) Фото:

За пропавшими свердловскими туристами из логистической компании, которые отправились на сплав по реке Вижай (Ивдель), выехал спасательный отряд. Об этом URA.RU рассказал глава Ивдельского округа Владимир Михель.

«В 9:45 выехали четыре спасателя на КАМАЗе-вездеходе, на который погрузили лодку с мотором. Ждем их на связи примерно в 16 часов», — пояснил Михель. Он отметил, что в Ивдельском округе только 31 октября выпал первый снег. «Температура около -8…-10 градусов, поэтому сложностей в поисках быть не должно. Нет оснований говорить об опасности для жизни туристов», — резюмировал Михель.

Группа туристов отправилась на сплав еще на прошлой неделе. 30 октября, как говорил агентству официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пятеро мужчин должны были встретиться с организатором перевозок.

Среди потерявшихся — директор коммерческого предприятия и четыре логиста. Все они из Березовского. Мужчины планировали сплавляться 50 километров от Тахты до Вижая. Группа пропала примерно в 70 км от перевала Дятлова.

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За пропавшими свердловскими туристами из логистической компании, которые отправились на сплав по реке Вижай (Ивдель), выехал спасательный отряд. Об этом URA.RU рассказал глава Ивдельского округа Владимир Михель. «В 9:45 выехали четыре спасателя на КАМАЗе-вездеходе, на который погрузили лодку с мотором. Ждем их на связи примерно в 16 часов», — пояснил Михель. Он отметил, что в Ивдельском округе только 31 октября выпал первый снег. «Температура около -8…-10 градусов, поэтому сложностей в поисках быть не должно. Нет оснований говорить об опасности для жизни туристов», — резюмировал Михель. Группа туристов отправилась на сплав еще на прошлой неделе. 30 октября, как говорил агентству официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пятеро мужчин должны были встретиться с организатором перевозок. Среди потерявшихся — директор коммерческого предприятия и четыре логиста. Все они из Березовского. Мужчины планировали сплавляться 50 километров от Тахты до Вижая. Группа пропала примерно в 70 км от перевала Дятлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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