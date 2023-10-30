За пропавшими свердловскими туристами-логистами отправили спасателей

За пропавшими свердловскими туристами из логистической компании, которые отправились на сплав по реке Вижай (Ивдель), выехал спасательный отряд. Об этом URA.RU рассказал глава Ивдельского округа Владимир Михель.
«В 9:45 выехали четыре спасателя на КАМАЗе-вездеходе, на который погрузили лодку с мотором. Ждем их на связи примерно в 16 часов», — пояснил Михель. Он отметил, что в Ивдельском округе только 31 октября выпал первый снег. «Температура около -8…-10 градусов, поэтому сложностей в поисках быть не должно. Нет оснований говорить об опасности для жизни туристов», — резюмировал Михель.
Группа туристов отправилась на сплав еще на прошлой неделе. 30 октября, как говорил агентству официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пятеро мужчин должны были встретиться с организатором перевозок.
Среди потерявшихся — директор коммерческого предприятия и четыре логиста. Все они из Березовского. Мужчины планировали сплавляться 50 километров от Тахты до Вижая. Группа пропала примерно в 70 км от перевала Дятлова.
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