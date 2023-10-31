Военкор Подоляка: ВС РФ закрепились возле главной укрепточки ВСУ в Авдеевке

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Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ нет смысла больше оборонять Авдеевку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация успешно отработала на авдеевском направлении. Об этом заявил военкор Юрий Подоляка. По его словам, в Авдеевке бойцы РФ смогли закрепиться у главной укрепточки ВСУ — Авдеевского коксохимического завода.

«Наша авиация очень плотно работала по Авдеевскому коксохимическому заводу. <…> Самым важным результатом стало по итогу этого сражения стало то, что наши войска смогли взять хорошие стартовые позиции и закрепиться в районе Авдеевки», — сообщил Подоляка в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале.

По его словам, завод считается главной укрепточкой ВСУ в северной части города. Он отметил, что украинским бойцам больше нет смысла оборонять Авдеевку после потери данного места. «При его потере противник попадает в мешок, из которого нет хорошего выхода», — подчеркнул Подоляка.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что обстановка в зоне специальной военной операции свидетельствует о том, что у ВСУ остается все меньше возможностей, передает RT. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские силы близки к тому, чтобы взять южную часть Авдеевки в окружение.

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Российская авиация успешно отработала на авдеевском направлении. Об этом заявил военкор Юрий Подоляка. По его словам, в Авдеевке бойцы РФ смогли закрепиться у главной укрепточки ВСУ — Авдеевского коксохимического завода. «Наша авиация очень плотно работала по Авдеевскому коксохимическому заводу. <…> Самым важным результатом стало по итогу этого сражения стало то, что наши войска смогли взять хорошие стартовые позиции и закрепиться в районе Авдеевки», — сообщил Подоляка в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. По его словам, завод считается главной укрепточкой ВСУ в северной части города. Он отметил, что украинским бойцам больше нет смысла оборонять Авдеевку после потери данного места. «При его потере противник попадает в мешок, из которого нет хорошего выхода», — подчеркнул Подоляка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что обстановка в зоне специальной военной операции свидетельствует о том, что у ВСУ остается все меньше возможностей, передает RT. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские силы близки к тому, чтобы взять южную часть Авдеевки в окружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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