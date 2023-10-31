Военкор Подоляка: ВС РФ закрепились возле главной укрепточки ВСУ в Авдеевке

31 октября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ нет смысла больше оборонять Авдеевку Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская авиация успешно отработала на авдеевском направлении. Об этом заявил военкор Юрий Подоляка. По его словам, в Авдеевке бойцы РФ смогли закрепиться у главной укрепточки ВСУ — Авдеевского коксохимического завода. «Наша авиация очень плотно работала по Авдеевскому коксохимическому заводу. <…> Самым важным результатом стало по итогу этого сражения стало то, что наши войска смогли взять хорошие стартовые позиции и закрепиться в районе Авдеевки», — сообщил Подоляка в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. По его словам, завод считается главной укрепточкой ВСУ в северной части города. Он отметил, что украинским бойцам больше нет смысла оборонять Авдеевку после потери данного места. «При его потере противник попадает в мешок, из которого нет хорошего выхода», — подчеркнул Подоляка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что обстановка в зоне специальной военной операции свидетельствует о том, что у ВСУ остается все меньше возможностей, передает RT. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские силы близки к тому, чтобы взять южную часть Авдеевки в окружение.

Российская авиация успешно отработала на авдеевском направлении. Об этом заявил военкор Юрий Подоляка. По его словам, в Авдеевке бойцы РФ смогли закрепиться у главной укрепточки ВСУ — Авдеевского коксохимического завода. «Наша авиация очень плотно работала по Авдеевскому коксохимическому заводу. <…> Самым важным результатом стало по итогу этого сражения стало то, что наши войска смогли взять хорошие стартовые позиции и закрепиться в районе Авдеевки», — сообщил Подоляка в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. По его словам, завод считается главной укрепточкой ВСУ в северной части города. Он отметил, что украинским бойцам больше нет смысла оборонять Авдеевку после потери данного места. «При его потере противник попадает в мешок, из которого нет хорошего выхода», — подчеркнул Подоляка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что обстановка в зоне специальной военной операции свидетельствует о том, что у ВСУ остается все меньше возможностей, передает RT. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские силы близки к тому, чтобы взять южную часть Авдеевки в окружение.