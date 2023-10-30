ФАС завела дело из-за высокой стоимости дизеля в ХМАО

Ханты-Мансийское УФАС возбудило дело по признакам сговора на югорском рынке нефтепродуктов. Антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании высоких цен на дизельное топливо. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба югорского ведомства.
«Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта и ООО „АЗС-СТК“ по признакам сговора по поддержанию высоких цен на дизельное топливо. По предварительным данным, повышение цен не связано с экономически обоснованными причинами», — говорится в сообщении ведомства.
Рассмотреть дело планируют 20 ноября. Сейчас ведомство продолжает анализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что УФАС ХМАО уличило бизнесменов в сговоре при продаже бензина. Тогда речь шла о марках АИ-92 и АИ-95.
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