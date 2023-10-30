30 октября 2023

ФАС завела дело из-за высокой стоимости дизеля в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийское УФАС возбудило дело из-за сговора на рынке нефтепродуктов Фото:

Ханты-Мансийское УФАС возбудило дело по признакам сговора на югорском рынке нефтепродуктов. Антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании высоких цен на дизельное топливо. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба югорского ведомства.

«Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта и ООО „АЗС-СТК“ по признакам сговора по поддержанию высоких цен на дизельное топливо. По предварительным данным, повышение цен не связано с экономически обоснованными причинами», — говорится в сообщении ведомства.

Рассмотреть дело планируют 20 ноября. Сейчас ведомство продолжает анализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что УФАС ХМАО уличило бизнесменов в сговоре при продаже бензина. Тогда речь шла о марках АИ-92 и АИ-95.

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Ханты-Мансийское УФАС возбудило дело по признакам сговора на югорском рынке нефтепродуктов. Антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании высоких цен на дизельное топливо. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба югорского ведомства. «Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта и ООО „АЗС-СТК“ по признакам сговора по поддержанию высоких цен на дизельное топливо. По предварительным данным, повышение цен не связано с экономически обоснованными причинами», — говорится в сообщении ведомства. Рассмотреть дело планируют 20 ноября. Сейчас ведомство продолжает анализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что УФАС ХМАО уличило бизнесменов в сговоре при продаже бензина. Тогда речь шла о марках АИ-92 и АИ-95.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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