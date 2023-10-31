Telegram-каналы выдумали документ о причастности НАК к беспорядкам в Махачкале

Подполковник ФСБ в отставке Филатов: НАК не связан с беспорядками в Махачкале

31 октября 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Национальный антитеррористический комитет непричастен к беспорядкам в Махачкале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Telegram-каналы обвинили ФСБ и Национальный антитеррористический комитет (НАК) в беспорядках в Махачкале, однако эта информация является недостоверной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В telegram-каналах распространяется документ, согласно которому акции протеста в Махачкале были якобы запланированным ФСБ мероприятием под названием «Пейсы». Согласно бумаге, организацией инцидента занимался Национальный антитеррористический комитет. «Вместе с тем, во избежание неконтролируемых массовых беспорядков в г. Махачкала, необходимо задействовать в мероприятии не более 500 человек», — написано в «документе». Однако Филатов заявил, что ведомство в принципе не занимается подобными вещами. «Организацией беспорядков НАК, конечно же, никогда не занимается, не занимался и заниматься не будет. Люди, которые распространяют фейки, не понимают, что из себя представляет НАК. Он даже по своей организационной структуре не в состоянии заниматься подрывной работой. У них даже нет ресурсов для этого», — сообщил Филатов. Также в тексте документа, который якобы доказывает причастность спецслужб к инциденту, встречаются ошибки, например, «неконтролированных беспорядков». В нем есть странные формулировки, например, «бюджет утвержденного замысла». Эти детали также дают повод усомниться в подлинности бумаги. Ранее в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт и попыталась напасть на пассажиров самолета, прилетевшего из Израиля. В результате беспорядков пострадало более 20 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Telegram-каналы обвинили ФСБ и Национальный антитеррористический комитет (НАК) в беспорядках в Махачкале, однако эта информация является недостоверной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В telegram-каналах распространяется документ, согласно которому акции протеста в Махачкале были якобы запланированным ФСБ мероприятием под названием «Пейсы». Согласно бумаге, организацией инцидента занимался Национальный антитеррористический комитет. «Вместе с тем, во избежание неконтролируемых массовых беспорядков в г. Махачкала, необходимо задействовать в мероприятии не более 500 человек», — написано в «документе». Однако Филатов заявил, что ведомство в принципе не занимается подобными вещами. «Организацией беспорядков НАК, конечно же, никогда не занимается, не занимался и заниматься не будет. Люди, которые распространяют фейки, не понимают, что из себя представляет НАК. Он даже по своей организационной структуре не в состоянии заниматься подрывной работой. У них даже нет ресурсов для этого», — сообщил Филатов. Также в тексте документа, который якобы доказывает причастность спецслужб к инциденту, встречаются ошибки, например, «неконтролированных беспорядков». В нем есть странные формулировки, например, «бюджет утвержденного замысла». Эти детали также дают повод усомниться в подлинности бумаги. Ранее в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт и попыталась напасть на пассажиров самолета, прилетевшего из Израиля. В результате беспорядков пострадало более 20 человек.