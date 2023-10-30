На трассе Тюмень — Омск насмерть сбили лося. Фото

31 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Тюмень — Омск автомобиль Volkswagen насмерть сбил лося. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки. «Лось погиб вчера вечером в ДТП на 204-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Голышманово. Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость, не смог остановить автомобиль при появлении дикого животного на трассе», — сообщили в ведомстве. Там же добавили, что в автомобиле находился четырехлетний ребенок, он в аварии не пострадал. Известно, что семья возвращалась из Тюмени в Ишимский район, все обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало об опасных дорогах, где чаще всего встречаются дикие животные. Среди них трасса Р-404, Велижанский, Ирбитский тракты. Под колеса автомобилей в большинстве аварий попадали косули, лоси и кабаны. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень — Омск автомобиль Volkswagen насмерть сбил лося. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки. «Лось погиб вчера вечером в ДТП на 204-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Голышманово. Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость, не смог остановить автомобиль при появлении дикого животного на трассе», — сообщили в ведомстве. Там же добавили, что в автомобиле находился четырехлетний ребенок, он в аварии не пострадал. Известно, что семья возвращалась из Тюмени в Ишимский район, все обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало об опасных дорогах, где чаще всего встречаются дикие животные. Среди них трасса Р-404, Велижанский, Ирбитский тракты. Под колеса автомобилей в большинстве аварий попадали косули, лоси и кабаны.