30 октября 2023

На трассе Тюмень — Омск насмерть сбили лося. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
В ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки Фото:

На трассе Тюмень — Омск автомобиль Volkswagen насмерть сбил лося. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки.

«Лось погиб вчера вечером в ДТП на 204-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Голышманово. Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость, не смог остановить автомобиль при появлении дикого животного на трассе», — сообщили в ведомстве.

Там же добавили, что в автомобиле находился четырехлетний ребенок, он в аварии не пострадал. Известно, что семья возвращалась из Тюмени в Ишимский район, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU писало об опасных дорогах, где чаще всего встречаются дикие животные. Среди них трасса Р-404, Велижанский, Ирбитский тракты. Под колеса автомобилей в большинстве аварий попадали косули, лоси и кабаны.

Фото:

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На трассе Тюмень — Омск автомобиль Volkswagen насмерть сбил лося. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки. «Лось погиб вчера вечером в ДТП на 204-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Голышманово. Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость, не смог остановить автомобиль при появлении дикого животного на трассе», — сообщили в ведомстве. Там же добавили, что в автомобиле находился четырехлетний ребенок, он в аварии не пострадал. Известно, что семья возвращалась из Тюмени в Ишимский район, все обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало об опасных дорогах, где чаще всего встречаются дикие животные. Среди них трасса Р-404, Велижанский, Ирбитский тракты. Под колеса автомобилей в большинстве аварий попадали косули, лоси и кабаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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