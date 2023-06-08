Тюменцам рассказали о самых опасных дорогах, где можно встретить диких зверей. Карта

В Тюмени составили карту ДТП с дикими животными, указав самые опасные места

09 июня 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

На карте ДТП отмечены самые опасные места, где чаще всего сбивали диких зверей — косуль, кабанов и лосей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госохотдепартамент и департамент информатизации Тюменской области составили карту ДТП с дикими животными, на которой можно увидеть места в Тюмени и Тюменском районе, где чаще всего звери попадают под колеса автомобилей. Сервис доступен на геопортале региона. Чаще всего водители сбивают косуль. «Напоминаем о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, в зоне действия знака „Дикие животные“ и на участках автодорог, пересекающих лесной массив. Госохотдепартаментом совместно с департаментом информатизации подготовлена карта аварий с участием диких животных, произошедших на территории области с 2020 года по настоящее время», — сообщили в ведомстве по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Несмотря на обещание чиновников, при изучении карты видно, что в нее не внесено ни одного ДТП, которое произошло при участии диких зверей в 2023 году. Однако по данным прошлых лет можно увидеть, какие дороги в Тюмени и Тюменском районе являются самыми опасными. Под колеса автомобилей в большинстве ДТП попадали косули, на втором месте лоси, на третьем — кабаны. Однако в других районах области водители наезжали еще и на медведей (максимум — в Уватском районе) и даже бобров.

Госохотдепартамент и департамент информатизации Тюменской области составили карту ДТП с дикими животными, на которой можно увидеть места в Тюмени и Тюменском районе, где чаще всего звери попадают под колеса автомобилей. Сервис доступен на геопортале региона. Чаще всего водители сбивают косуль. «Напоминаем о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, в зоне действия знака „Дикие животные“ и на участках автодорог, пересекающих лесной массив. Госохотдепартаментом совместно с департаментом информатизации подготовлена карта аварий с участием диких животных, произошедших на территории области с 2020 года по настоящее время», — сообщили в ведомстве по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Несмотря на обещание чиновников, при изучении карты видно, что в нее не внесено ни одного ДТП, которое произошло при участии диких зверей в 2023 году. Однако по данным прошлых лет можно увидеть, какие дороги в Тюмени и Тюменском районе являются самыми опасными. Под колеса автомобилей в большинстве ДТП попадали косули, на втором месте лоси, на третьем — кабаны. Однако в других районах области водители наезжали еще и на медведей (максимум — в Уватском районе) и даже бобров.