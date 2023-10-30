30 октября 2023

Тюменцы вынуждены часами стоять на остановках в ожидании автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Тюмень, остановка, автобусная остановка, остановка общественного транспорта, остановка автобусная, очередь в автобус
Горожане сообщают, что некоторые автобусы проезжают полные и не останавливаются Фото:

Жители Тюмени вынуждены часами стоять на остановках в ожидании автобусов. С задержкой приезжают маршруты 68, 66 и 20. Об этом сообщили горожане, обратившееся в редакцию.

«С центра до Мыса через мост Челюскинцев идет три маршрута — 66, 68 и 20 автобус. По расписанию автобус должен был приехать в 18:15. Но даже спустя 40 минут он так и не появился. С „маршрутками“ та же история. За час, что стояли на остановке, проехала только одна полная, водитель даже не остановился. При этом с рейса сняли 124 автобус, который ходил по летнему расписанию, но как-то выручал», — рассказали тюменцы.

В компании перевозчика «Автопарк №2» АО «ТПАТП №1», курирующего работу 20 автобуса, сообщили, что транспорт, скорее всего, опоздал из-за пробок. Задержка составляла больше 40 минут.

В «Тюменьавтолайн» сообщили, что из четырех машин маршрута номер 66 на линии в данный момент ездят всего две. Половина сломана и находится на ремонте. Восстановление займет несколько дней. В компанию, осуществляющую перевозки по маршруту номер 68, на момент публикации дозвониться не удалось.

Ранее горожане уже жаловались на работу общественного транспорта. Тогда в мэрии объяснили, что срывы происходят по вине перевозчиков.

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Жители Тюмени вынуждены часами стоять на остановках в ожидании автобусов. С задержкой приезжают маршруты 68, 66 и 20. Об этом сообщили горожане, обратившееся в редакцию. «С центра до Мыса через мост Челюскинцев идет три маршрута — 66, 68 и 20 автобус. По расписанию автобус должен был приехать в 18:15. Но даже спустя 40 минут он так и не появился. С „маршрутками“ та же история. За час, что стояли на остановке, проехала только одна полная, водитель даже не остановился. При этом с рейса сняли 124 автобус, который ходил по летнему расписанию, но как-то выручал», — рассказали тюменцы. В компании перевозчика «Автопарк №2» АО «ТПАТП №1», курирующего работу 20 автобуса, сообщили, что транспорт, скорее всего, опоздал из-за пробок. Задержка составляла больше 40 минут. В «Тюменьавтолайн» сообщили, что из четырех машин маршрута номер 66 на линии в данный момент ездят всего две. Половина сломана и находится на ремонте. Восстановление займет несколько дней. В компанию, осуществляющую перевозки по маршруту номер 68, на момент публикации дозвониться не удалось. Ранее горожане уже жаловались на работу общественного транспорта. Тогда в мэрии объяснили, что срывы происходят по вине перевозчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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