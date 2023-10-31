В Челябинске двухлетнего ребенка едва не убило глыбой льда. Видео

31 октября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Глыба льда упала рядом с малышом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска глыба льда едва не убила двухлетнего малыша, который вышел из подъезда вместе с мамой. Видео инцидента записала камера наблюдения. «На улице Барбюса,1 мальчик стоял около подъезда в ожидании своей мамы, как вдруг глыба толстого льда упала прямо рядом с ребенком. Жители сообщают, что ранее обращались в управляющую компанию „КБС-СЕРВИС“ за уборкой снега с крыши, но там не реагируют», — сообщили в telegram-канале «Челябинск, который смог». Ранее стало известно, что в Нагайбакском райсуде 31 августа экс-директора ФОКа «Олимп» Владимира Ишмекеева приговорили к двум годам условного лишения свободы за гибель школьника. Он полностью признал свою вину. Глыба льда упала с крыши ФОКа на 12-летнего мальчика 10 марта. Обновлено в 14:25 Как сообщили URA.RU в управляющей компании, сейчас на месте происшествия работают следователи, в офис выехал директор. По данным диспетчера, обращений по поводу уборки наледи до инцидента не было. Первое сообщение диспетчеру с просьбой убрать снег поступило сегодня, 31 октября, в 12-30 из 15 квартиры данного дома.

В Ленинском районе Челябинска глыба льда едва не убила двухлетнего малыша, который вышел из подъезда вместе с мамой. Видео инцидента записала камера наблюдения. «На улице Барбюса,1 мальчик стоял около подъезда в ожидании своей мамы, как вдруг глыба толстого льда упала прямо рядом с ребенком. Жители сообщают, что ранее обращались в управляющую компанию „КБС-СЕРВИС“ за уборкой снега с крыши, но там не реагируют», — сообщили в telegram-канале «Челябинск, который смог». Ранее стало известно, что в Нагайбакском райсуде 31 августа экс-директора ФОКа «Олимп» Владимира Ишмекеева приговорили к двум годам условного лишения свободы за гибель школьника. Он полностью признал свою вину. Глыба льда упала с крыши ФОКа на 12-летнего мальчика 10 марта. Обновлено в 14:25 Как сообщили URA.RU в управляющей компании, сейчас на месте происшествия работают следователи, в офис выехал директор. По данным диспетчера, обращений по поводу уборки наледи до инцидента не было. Первое сообщение диспетчеру с просьбой убрать снег поступило сегодня, 31 октября, в 12-30 из 15 квартиры данного дома.