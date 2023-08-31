Экс-директора ФОКа в челябинском селе осудили за гибель ребенка

01 сентября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Ишмекеева приговорили к двум годам лишения свободы с запретом на госслужбу Фото: Илья Московец © URA.RU В Нагайбакском райсуде Челябинской области 31 августа экс-директора ФОКа «Олимп» Владимира Ишмекеева приговорили к двум годам условного лишения свободы за гибель школьника. Как URA.RU сообщили источники из судебной системы, Ишмекеев полностью признал вину. «Ишмекеева приговорили к лишению свободы на два года условно по статье 293 УК РФ (Халатность). Столько же он будет находиться на испытательном сроке и под запретом на государственную службу», — рассказал URA.RU источник. Вину экс-директор ФОКа признал полностью. По словам адвоката подсудимого Ольги Иваншиной, они не планируют оспаривать решение суда. От подробных комментариев Иваншина воздержалась, так как не согласовывала их со своим доверителем. Глыба льда упала на 12-летнего мальчика 10 марта. Тогда губернатор Алексей Текслер снял с поста главу Нагайбакского района Ивана Сурменева. Его должность 26 мая занял бывший директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев. В июне прокуратура направила в суд дело по части 2 статьи 293 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По версии следствия глыба упала на ребенка из-за того, что Ишмекеев зимой не очистил здание от наледи.

В Нагайбакском райсуде Челябинской области 31 августа экс-директора ФОКа «Олимп» Владимира Ишмекеева приговорили к двум годам условного лишения свободы за гибель школьника. Как URA.RU сообщили источники из судебной системы, Ишмекеев полностью признал вину. «Ишмекеева приговорили к лишению свободы на два года условно по статье 293 УК РФ (Халатность). Столько же он будет находиться на испытательном сроке и под запретом на государственную службу», — рассказал URA.RU источник. Вину экс-директор ФОКа признал полностью. По словам адвоката подсудимого Ольги Иваншиной, они не планируют оспаривать решение суда. От подробных комментариев Иваншина воздержалась, так как не согласовывала их со своим доверителем. Глыба льда упала на 12-летнего мальчика 10 марта. Тогда губернатор Алексей Текслер снял с поста главу Нагайбакского района Ивана Сурменева. Его должность 26 мая занял бывший директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев. В июне прокуратура направила в суд дело по части 2 статьи 293 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По версии следствия глыба упала на ребенка из-за того, что Ишмекеев зимой не очистил здание от наледи.