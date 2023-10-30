Прокурор ХМАО Ботвинкин устроил проверку инцидента с пассажирами автобуса на трассе

В ХМАО прокуратура проверит историю с водителем, который высадил людей на трассе

31 октября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Евгений Ботвинкин устроил проверку инцидента с автобусом на трассе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин устроил проверку инцидента с автобусом на трассе. Пассажиры пожаловались, что водитель высадил их посреди дороги из-за поломки транспорта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Пассажиры рейса утверждают, что микроавтобус ехал из Ханты-Мансийска в Югорск. По их словам, из-за поломки транспорта водитель высадил на трассе 13 пассажиров. Ранее URA.RU рассказывало, что в транспортном агентстве, где клиенты покупали билеты, пообещали разобраться в ситуации. При этом на предприятии говорят, что были не в курсе инцидента, а за возвратом денежных средств пассажиры к ним не обращались. Авторы жалобы утверждают обратное.

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин устроил проверку инцидента с автобусом на трассе. Пассажиры пожаловались, что водитель высадил их посреди дороги из-за поломки транспорта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Пассажиры рейса утверждают, что микроавтобус ехал из Ханты-Мансийска в Югорск. По их словам, из-за поломки транспорта водитель высадил на трассе 13 пассажиров. Ранее URA.RU рассказывало, что в транспортном агентстве, где клиенты покупали билеты, пообещали разобраться в ситуации. При этом на предприятии говорят, что были не в курсе инцидента, а за возвратом денежных средств пассажиры к ним не обращались. Авторы жалобы утверждают обратное.