30 октября 2023

Прокурор ХМАО Ботвинкин устроил проверку инцидента с пассажирами автобуса на трассе

В ХМАО прокуратура проверит историю с водителем, который высадил людей на трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Евгений Ботвинкин устроил проверку инцидента с автобусом на трассе Фото:

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин устроил проверку инцидента с автобусом на трассе. Пассажиры пожаловались, что водитель высадил их посреди дороги из-за поломки транспорта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Пассажиры рейса утверждают, что микроавтобус ехал из Ханты-Мансийска в Югорск. По их словам, из-за поломки транспорта водитель высадил на трассе 13 пассажиров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в транспортном агентстве, где клиенты покупали билеты, пообещали разобраться в ситуации. При этом на предприятии говорят, что были не в курсе инцидента, а за возвратом денежных средств пассажиры к ним не обращались. Авторы жалобы утверждают обратное.

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Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин устроил проверку инцидента с автобусом на трассе. Пассажиры пожаловались, что водитель высадил их посреди дороги из-за поломки транспорта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Пассажиры рейса утверждают, что микроавтобус ехал из Ханты-Мансийска в Югорск. По их словам, из-за поломки транспорта водитель высадил на трассе 13 пассажиров. Ранее URA.RU рассказывало, что в транспортном агентстве, где клиенты покупали билеты, пообещали разобраться в ситуации. При этом на предприятии говорят, что были не в курсе инцидента, а за возвратом денежных средств пассажиры к ним не обращались. Авторы жалобы утверждают обратное.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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