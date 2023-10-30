Губернатор Махонин объяснил переформатирование минсоцразвития

Глава Пермского края реформой в правительстве решает проблемы кадрового голода

31 октября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин придумал, как помочь предприятиям с кадрами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал свое решение о наделении министерства социального развития новыми полномочиями. По его словам, это должно помочь предприятиям региона решить проблему с кадрами. «Изменения, в том числе, направлены на поддержку предприятий в решении вопросов кадрового дефицита. Нужно проанализировать состояние кадровой обеспеченности отрасли и прогноз минимум на три ближайших года. Кроме того, проработать меры поддержки, направленные на привлечение и удержание кадров», — цитирует Махонина пресс-служба губернатора и правительства. Ранее сообщалось, что Махонин подписал указ о переименовании регионального минсоца в министерство труда и социального развития. Как поясняют в правительстве, ведомство займется «развитием трудовых ресурсов», что позволит запустить «основные преобразования в вопросе кадрового обеспечения отраслей экономики». Министерство труда и социального развития будет курировать содействие занятости безработных, развитие социального партнерства, охрану труда, трудовые отношения, потребности предприятий в кадрах, легализацию серой занятости и мониторинг уровня зарплат.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал свое решение о наделении министерства социального развития новыми полномочиями. По его словам, это должно помочь предприятиям региона решить проблему с кадрами. «Изменения, в том числе, направлены на поддержку предприятий в решении вопросов кадрового дефицита. Нужно проанализировать состояние кадровой обеспеченности отрасли и прогноз минимум на три ближайших года. Кроме того, проработать меры поддержки, направленные на привлечение и удержание кадров», — цитирует Махонина пресс-служба губернатора и правительства. Ранее сообщалось, что Махонин подписал указ о переименовании регионального минсоца в министерство труда и социального развития. Как поясняют в правительстве, ведомство займется «развитием трудовых ресурсов», что позволит запустить «основные преобразования в вопросе кадрового обеспечения отраслей экономики». Министерство труда и социального развития будет курировать содействие занятости безработных, развитие социального партнерства, охрану труда, трудовые отношения, потребности предприятий в кадрах, легализацию серой занятости и мониторинг уровня зарплат.