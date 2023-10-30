30 октября 2023

Пермский губернатор добавил новых функций региональному минсоцу

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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин переименовал минсоцразвития Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о переименовании министерства социального развития региона. Теперь оно называется министерство труда и социального развития. С новым названием у ведомства появились и новые функции.

«Передать министерству труда и социального развития Пермского края функции министерства промышленности и торговли в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда на территории Пермского края. Установить, что министерство труда и социального развития является правопреемником министерства промышленности и торговли в части, касающейся в том числе обязательств, возникших в результате судебных решений», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Прикамья.

Кабин в ближайшее время должен определить, какие именно функции передадут новому министерству. Администрации губернатора предстоит за два месяца определиться со штатной численностью министерств.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о переименовании министерства социального развития региона. Теперь оно называется министерство труда и социального развития. С новым названием у ведомства появились и новые функции. «Передать министерству труда и социального развития Пермского края функции министерства промышленности и торговли в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда на территории Пермского края. Установить, что министерство труда и социального развития является правопреемником министерства промышленности и торговли в части, касающейся в том числе обязательств, возникших в результате судебных решений», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Прикамья. Кабин в ближайшее время должен определить, какие именно функции передадут новому министерству. Администрации губернатора предстоит за два месяца определиться со штатной численностью министерств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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