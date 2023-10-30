Пермский губернатор добавил новых функций региональному минсоцу

31 октября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин переименовал минсоцразвития Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о переименовании министерства социального развития региона. Теперь оно называется министерство труда и социального развития. С новым названием у ведомства появились и новые функции. «Передать министерству труда и социального развития Пермского края функции министерства промышленности и торговли в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда на территории Пермского края. Установить, что министерство труда и социального развития является правопреемником министерства промышленности и торговли в части, касающейся в том числе обязательств, возникших в результате судебных решений», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Прикамья. Кабин в ближайшее время должен определить, какие именно функции передадут новому министерству. Администрации губернатора предстоит за два месяца определиться со штатной численностью министерств.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о переименовании министерства социального развития региона. Теперь оно называется министерство труда и социального развития. С новым названием у ведомства появились и новые функции. «Передать министерству труда и социального развития Пермского края функции министерства промышленности и торговли в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда на территории Пермского края. Установить, что министерство труда и социального развития является правопреемником министерства промышленности и торговли в части, касающейся в том числе обязательств, возникших в результате судебных решений», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Прикамья. Кабин в ближайшее время должен определить, какие именно функции передадут новому министерству. Администрации губернатора предстоит за два месяца определиться со штатной численностью министерств.