Генерал Минобороны РФ назвал БМП-3 «Курганмашзавода» уникальной машиной. Видео

31 октября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Мнением о БМП-3 поделился генерал-лейтенант Александр Шестаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам начальника главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александра Шестакова, БМП-3, которую выпускают на «Курганмашзаводе», не имеет аналогов и превосходит противника. Об этом он рассказал во время отправки в армию очередной партии машин, передает корреспондент URA.RU. «Ведется постоянная доработка этой машины. Она получила новую защиту, новые системы снижения заметности, новые приборы наблюдения, защиту от беспилотного оружия. Машина, можно сказать, что не имеет аналогов в отношении противника. Если в комплексе оценивать нашу машину, она значительно превосходит противника, что и показано на поле боя. Поэтому этой машиной мы довольны в Министерстве обороны», — сообщил Шестаков. Новую партию БМП-3 из «Курганмашзавода», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», отправили в армию 31 октября. Шестаков отметил, что предприятие успешно выполняет гособорнзаказ.

По словам начальника главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александра Шестакова, БМП-3, которую выпускают на «Курганмашзаводе», не имеет аналогов и превосходит противника. Об этом он рассказал во время отправки в армию очередной партии машин, передает корреспондент URA.RU. «Ведется постоянная доработка этой машины. Она получила новую защиту, новые системы снижения заметности, новые приборы наблюдения, защиту от беспилотного оружия. Машина, можно сказать, что не имеет аналогов в отношении противника. Если в комплексе оценивать нашу машину, она значительно превосходит противника, что и показано на поле боя. Поэтому этой машиной мы довольны в Министерстве обороны», — сообщил Шестаков. Новую партию БМП-3 из «Курганмашзавода», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», отправили в армию 31 октября. Шестаков отметил, что предприятие успешно выполняет гособорнзаказ.