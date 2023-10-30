30 октября 2023

В Соликамске очевидцы сообщили о взрыве на заводе «Урал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
Свидетели говорят, что выбило стекла (архивное фото) Фото:

На заводе «Урал» в Соликамске Пермского края произошел взрыв, утверждают очевидцы, обратившиеся в СМИ. По их словам, в здании выбило стекла.

«По словам очевидцев, в здании заводоуправлении выбило стекла. Информации о пострадавших пока нет», — передает портал «Вкурсе».

В ГУ МЧС по Пермскому краю ЧП пока не комментируют. В ведомстве уточняют информацию.

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На заводе «Урал» в Соликамске Пермского края произошел взрыв, утверждают очевидцы, обратившиеся в СМИ. По их словам, в здании выбило стекла. «По словам очевидцев, в здании заводоуправлении выбило стекла. Информации о пострадавших пока нет», — передает портал «Вкурсе». В ГУ МЧС по Пермскому краю ЧП пока не комментируют. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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