В Соликамске очевидцы сообщили о взрыве на заводе «Урал»

Свидетели говорят, что выбило стекла (архивное фото)
На заводе «Урал» в Соликамске Пермского края произошел взрыв, утверждают очевидцы, обратившиеся в СМИ. По их словам, в здании выбило стекла.
«По словам очевидцев, в здании заводоуправлении выбило стекла. Информации о пострадавших пока нет», — передает портал «Вкурсе».
В ГУ МЧС по Пермскому краю ЧП пока не комментируют. В ведомстве уточняют информацию.
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