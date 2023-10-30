Свердловские курицы подешевели из-за вопроса Путина

31 октября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Свердловская курятина подешевела на 2,5% Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области снизили цены на курятину из-за того, что на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Стоимость уменьшилась на 2,5%. Владимир Путин 25 октября во время совещания с правительством попросил доложить о причинах роста цен на мясо птицы. Он сослался на данные Росстата, заявив, что с начала года курятина подорожала на 28,5%. «Чего курятина-то так подорожала?» — спросил глава государства главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Министр в ответ сказал, что экономических предпосылок для увеличения цен нет, а производители уже начали снижать цены. Теперь снижение дошло до Свердловской области. «Добиться снижения цены на тушку бройлера удалось за счет снижения стоимости комбикорма в осенний период. В этом году был хороший урожай пшеницы и подсолнечника, а это два основных компонента корма», — рассказал агентству URA.RU коммерческий директор одной из птицефабрик Антон Лукьянов.

В Свердловской области снизили цены на курятину из-за того, что на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Стоимость уменьшилась на 2,5%. Владимир Путин 25 октября во время совещания с правительством попросил доложить о причинах роста цен на мясо птицы. Он сослался на данные Росстата, заявив, что с начала года курятина подорожала на 28,5%. «Чего курятина-то так подорожала?» — спросил глава государства главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Министр в ответ сказал, что экономических предпосылок для увеличения цен нет, а производители уже начали снижать цены. Теперь снижение дошло до Свердловской области. «Добиться снижения цены на тушку бройлера удалось за счет снижения стоимости комбикорма в осенний период. В этом году был хороший урожай пшеницы и подсолнечника, а это два основных компонента корма», — рассказал агентству URA.RU коммерческий директор одной из птицефабрик Антон Лукьянов.