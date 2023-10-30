30 октября 2023

Свердловские курицы подешевели из-за вопроса Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт с Ириной Текслер. Магнитогорск, витрина, курица, мясо, продуктовый магазин
Свердловская курятина подешевела на 2,5% Фото:

В Свердловской области снизили цены на курятину из-за того, что на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Стоимость уменьшилась на 2,5%.

Владимир Путин 25 октября во время совещания с правительством попросил доложить о причинах роста цен на мясо птицы. Он сослался на данные Росстата, заявив, что с начала года курятина подорожала на 28,5%. «Чего курятина-то так подорожала?» — спросил глава государства главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Министр в ответ сказал, что экономических предпосылок для увеличения цен нет, а производители уже начали снижать цены. Теперь снижение дошло до Свердловской области.

«Добиться снижения цены на тушку бройлера удалось за счет снижения стоимости комбикорма в осенний период. В этом году был хороший урожай пшеницы и подсолнечника, а это два основных компонента корма», — рассказал агентству URA.RU коммерческий директор одной из птицефабрик Антон Лукьянов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области снизили цены на курятину из-за того, что на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Стоимость уменьшилась на 2,5%. Владимир Путин 25 октября во время совещания с правительством попросил доложить о причинах роста цен на мясо птицы. Он сослался на данные Росстата, заявив, что с начала года курятина подорожала на 28,5%. «Чего курятина-то так подорожала?» — спросил глава государства главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Министр в ответ сказал, что экономических предпосылок для увеличения цен нет, а производители уже начали снижать цены. Теперь снижение дошло до Свердловской области. «Добиться снижения цены на тушку бройлера удалось за счет снижения стоимости комбикорма в осенний период. В этом году был хороший урожай пшеницы и подсолнечника, а это два основных компонента корма», — рассказал агентству URA.RU коммерческий директор одной из птицефабрик Антон Лукьянов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...