Вода в Кургане прошла проверку в лаборатории

31 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

По результатам лабораторного исследования воду в Кургане можно использовать не только для технических нужд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лабораторные исследования воды в Кургане показали, что ее качество соответствует нормам СанПиН. Об этом написал telegram-канал «АО Водный Союз Курган». Исследование провели после завершения работ по реконструкции Арбинских очистных сооружений. «После остановки Арбинского водозабора вода в городе соответствует СанПиН», — сообщил telegram-канал. Как указано на сайте «Водного союза», для курганцев такой результат означает, что воду можно пить и готовить с ее помощью пищу. Коммунальщики взяли пробы с 18 контрольных точек в разных частях города. Затем аккредитованная лаборатория «Водного союза» проверила пробы. По данным коммунальщиков, вода во всем городе соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Ранее URA.RU писало, что курганские коммунальщики предупредили горожан об опасности питья неисследованной воды. Такую воду можно было использовать только для технических нужд.

Лабораторные исследования воды в Кургане показали, что ее качество соответствует нормам СанПиН. Об этом написал telegram-канал «АО Водный Союз Курган». Исследование провели после завершения работ по реконструкции Арбинских очистных сооружений. «После остановки Арбинского водозабора вода в городе соответствует СанПиН», — сообщил telegram-канал. Как указано на сайте «Водного союза», для курганцев такой результат означает, что воду можно пить и готовить с ее помощью пищу. Коммунальщики взяли пробы с 18 контрольных точек в разных частях города. Затем аккредитованная лаборатория «Водного союза» проверила пробы. По данным коммунальщиков, вода во всем городе соответствует требованиям СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Ранее URA.RU писало, что курганские коммунальщики предупредили горожан об опасности питья неисследованной воды. Такую воду можно было использовать только для технических нужд.