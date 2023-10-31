Израиль вступил в бой с ХАМАС в туннелях Газы 31 октября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 + ЦАХАЛ совершил атаку в туннелях сектора Газа Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бои с палестинским движением ХАМАС в туннелях сектора Газа. Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Отмечается, что туннели считаются ключевой целью для Израиля. «Боевые силы ЦАХАЛа поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащие террористической организации ХАМАС», — говорится в telegram-канале ЦАХАЛа. По данным агентства Reuters , туннели являются для Израиля ключевой целью, так как они расширяют наземные операции внутри сектора Газы. Ранее израильский политолог Саймон Ципис сообщил, что ЦАХАЛ полностью сменил тактику военных действия в секторе Газа. Теперь военные намеренны методично и поэтапно уничтожать представителей палестинского движения ХАМАС. По данным израильской армии, в ходе конфликта погибло 315 бойцов ЦАХАЛа, передает RT. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бои с палестинским движением ХАМАС в туннелях сектора Газа. Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Отмечается, что туннели считаются ключевой целью для Израиля. «Боевые силы ЦАХАЛа поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащие террористической организации ХАМАС», — говорится в telegram-канале ЦАХАЛа. По данным агентства Reuters, туннели являются для Израиля ключевой целью, так как они расширяют наземные операции внутри сектора Газы. Ранее израильский политолог Саймон Ципис сообщил, что ЦАХАЛ полностью сменил тактику военных действия в секторе Газа. Теперь военные намеренны методично и поэтапно уничтожать представителей палестинского движения ХАМАС. По данным израильской армии, в ходе конфликта погибло 315 бойцов ЦАХАЛа, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям