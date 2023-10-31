МИД РФ: США через Катар контактируют с руководством ХАМАС

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД России подтвердили контакты США с движением ХАМАС Фото:
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США поддерживают контакты с руководством палестинского движения ХАМАС через Катар. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Российскому диппредставительству задали вопрос о контактах Вашингтона с ХАМАС. Информация об этом ранее появилась в СМИ. «Это так», — заявили в МИД России агентству ТАСС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля. После этого США выразили поддержку еврейскому государству в конфликте с палестинскими военными. Недавно в СМИ со ссылкой на источники в Дохе (столица Катара) написали, что Вашингтон поддерживает контакты с группировкой через это государство.

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США поддерживают контакты с руководством палестинского движения ХАМАС через Катар. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Российскому диппредставительству задали вопрос о контактах Вашингтона с ХАМАС. Информация об этом ранее появилась в СМИ. «Это так», — заявили в МИД России агентству ТАСС. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля. После этого США выразили поддержку еврейскому государству в конфликте с палестинскими военными. Недавно в СМИ со ссылкой на источники в Дохе (столица Катара) написали, что Вашингтон поддерживает контакты с группировкой через это государство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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