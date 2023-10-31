МИД РФ: США через Катар контактируют с руководством ХАМАС

США поддерживают контакты с руководством палестинского движения ХАМАС через Катар. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
Российскому диппредставительству задали вопрос о контактах Вашингтона с ХАМАС. Информация об этом ранее появилась в СМИ. «Это так», — заявили в МИД России агентству ТАСС.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля. После этого США выразили поддержку еврейскому государству в конфликте с палестинскими военными. Недавно в СМИ со ссылкой на источники в Дохе (столица Катара) написали, что Вашингтон поддерживает контакты с группировкой через это государство.
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