МИД РФ: США через Катар контактируют с руководством ХАМАС 31 октября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 + В МИД России подтвердили контакты США с движением ХАМАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США поддерживают контакты с руководством палестинского движения ХАМАС через Катар. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Российскому диппредставительству задали вопрос о контактах Вашингтона с ХАМАС. Информация об этом ранее появилась в СМИ. «Это так», — заявили в МИД России агентству ТАСС. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля. После этого США выразили поддержку еврейскому государству в конфликте с палестинскими военными. Недавно в СМИ со ссылкой на источники в Дохе (столица Катара) написали, что Вашингтон поддерживает контакты с группировкой через это государство. США поддерживают контакты с руководством палестинского движения ХАМАС через Катар. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Российскому диппредставительству задали вопрос о контактах Вашингтона с ХАМАС. Информация об этом ранее появилась в СМИ. «Это так», — заявили в МИД России агентству ТАСС. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля. После этого США выразили поддержку еврейскому государству в конфликте с палестинскими военными. Недавно в СМИ со ссылкой на источники в Дохе (столица Катара) написали, что Вашингтон поддерживает контакты с группировкой через это государство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям