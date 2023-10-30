30 октября 2023

Мэр из ХМАО нашел замену ушедшему в отставку заместителю

Глава Сургутского района Трубецкой нашел замену ушедшему в отставку заместителю
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с новым заместителем главы Сургута Владимиром Шмидтом. Сургут, кабинет чиновника, герб сургута
Новый заместитель приступил к работе 31 октября Фото:

Новым заместителем главы Сургутского района стал начальник управления общественной безопасности районной мэрии Павел Сидоров. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«На замену ушедшему в отставку Алексею Савенкову назначен Сидоров. В мэрии Сургутского района он занимал должность руководителя управления общественной безопасности. В его ответственность войдут направления недропользование, работа с малочисленными народами Севера, гражданская оборона и ЧС, а также сельское хозяйство», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-центр администрации Сургутского района. Там подтвердили информацию о назначении Сидорова на должность заместителя главы района.

Ранее URA.RU сообщало, что два заместителя главы Сургутского района, Алексей Савенков и Константин Карпеткин, написали заявление на увольнение. В итоге Трубецкой согласовал увольнение только Савенкова, Карпеткин продолжил работу.

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Новым заместителем главы Сургутского района стал начальник управления общественной безопасности районной мэрии Павел Сидоров. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «На замену ушедшему в отставку Алексею Савенкову назначен Сидоров. В мэрии Сургутского района он занимал должность руководителя управления общественной безопасности. В его ответственность войдут направления недропользование, работа с малочисленными народами Севера, гражданская оборона и ЧС, а также сельское хозяйство», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-центр администрации Сургутского района. Там подтвердили информацию о назначении Сидорова на должность заместителя главы района. Ранее URA.RU сообщало, что два заместителя главы Сургутского района, Алексей Савенков и Константин Карпеткин, написали заявление на увольнение. В итоге Трубецкой согласовал увольнение только Савенкова, Карпеткин продолжил работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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