Мэр из ХМАО нашел замену ушедшему в отставку заместителю

Новым заместителем главы Сургутского района стал начальник управления общественной безопасности районной мэрии Павел Сидоров. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«На замену ушедшему в отставку Алексею Савенкову назначен Сидоров. В мэрии Сургутского района он занимал должность руководителя управления общественной безопасности. В его ответственность войдут направления недропользование, работа с малочисленными народами Севера, гражданская оборона и ЧС, а также сельское хозяйство», — сообщил источник.
За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-центр администрации Сургутского района. Там подтвердили информацию о назначении Сидорова на должность заместителя главы района.
Ранее URA.RU сообщало, что два заместителя главы Сургутского района, Алексей Савенков и Константин Карпеткин, написали заявление на увольнение. В итоге Трубецкой согласовал увольнение только Савенкова, Карпеткин продолжил работу.
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