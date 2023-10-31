Прокуратура проверит инцидент с падением глыбы льда на ребенка в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, глыба льда, лед
Глыба льда упала рядом с двухлетним ребенком Фото:

Прокуратура Челябинской области инициировала проверку по факту падения глыбы льда рядом с двухлетним ребенком в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка по публикации информационного агентства URA.RU. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о падении глыбы льда с крыши многоквартирного дома по Барбюса, 1 в сантиметрах от двухлетнего малыша. Инцидент произошел 31 октября около 12:09. По данным URA.RU, на месте работают следственные органы.

Обновлено в 16:35

В следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания, по итогам принято решение.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинской области инициировала проверку по факту падения глыбы льда рядом с двухлетним ребенком в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по публикации информационного агентства URA.RU. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о падении глыбы льда с крыши многоквартирного дома по Барбюса, 1 в сантиметрах от двухлетнего малыша. Инцидент произошел 31 октября около 12:09. По данным URA.RU, на месте работают следственные органы. Обновлено в 16:35 В следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания, по итогам принято решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...