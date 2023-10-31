Прокуратура проверит инцидент с падением глыбы льда на ребенка в Челябинске

Прокуратура Челябинской области инициировала проверку по факту падения глыбы льда рядом с двухлетним ребенком в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU ведомства.
«Прокуратурой области организована проверка по публикации информационного агентства URA.RU. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о падении глыбы льда с крыши многоквартирного дома по Барбюса, 1 в сантиметрах от двухлетнего малыша. Инцидент произошел 31 октября около 12:09. По данным URA.RU, на месте работают следственные органы.
Обновлено в 16:35
В следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания, по итогам принято решение.
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