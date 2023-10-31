Прокуратура проверит инцидент с падением глыбы льда на ребенка в Челябинске

31 октября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Глыба льда упала рядом с двухлетним ребенком Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура Челябинской области инициировала проверку по факту падения глыбы льда рядом с двухлетним ребенком в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по публикации информационного агентства URA.RU. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о падении глыбы льда с крыши многоквартирного дома по Барбюса, 1 в сантиметрах от двухлетнего малыша. Инцидент произошел 31 октября около 12:09. По данным URA.RU, на месте работают следственные органы. Обновлено в 16:35 В следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания, по итогам принято решение.

Прокуратура Челябинской области инициировала проверку по факту падения глыбы льда рядом с двухлетним ребенком в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по публикации информационного агентства URA.RU. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о падении глыбы льда с крыши многоквартирного дома по Барбюса, 1 в сантиметрах от двухлетнего малыша. Инцидент произошел 31 октября около 12:09. По данным URA.RU, на месте работают следственные органы. Обновлено в 16:35 В следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания, по итогам принято решение.