Подросток из Нижневартовска участвовал в спасении людей из горящего дома

Артемий Григорьев из Нижневартовска (ХМАО) участвовал в спасении людей и тушении пожара, который произошел 22 октября в доме на проспекте Победы, 13. О злополучном вечере 13-летний юноша рассказал в беседе корреспонденту URA.RU.
«Мы с друзьями гуляли рядом, когда увидели дым из дома. Я позвонил в МЧС, там сказали, что пожарные уже в пути. Сначала все просто стояли и снимали, это меня удивило. Люди из окон кричали и звали на помощь, поэтому я побежал в подъезд и начал стучать в двери квартир, чтобы все выходили. До того как приехали пожарные, жильцы наливали в ведра воду, а я подносил эти ведра мужчинам, которые пытались потушить огонь», — рассказал Артемий.
По его словам, в подъезде было настолько дымно, что невозможно было находиться внутри. Поэтому все спасатели периодически выходили на улицу вдохнуть свежего воздуха. Также вместе они помогали выбираться из подъезда жильцам, которые уже с трудом передвигались. На вопрос, не было ли страшно, подросток ответил, что об этом даже не думал, важно было вовремя спасти людей.
За помощь в тушении пожара и спасении людей героям вручат награды. Всего их пятеро: Денис Кискин, Александр Юхимчук, Михаил Латушко, Эльмир Фаткуллин и Артемий Григорьев.
Ранее URA.RU писало о пожаре, который произошел в Нижневартовске (ХМАО) на проспекте Победы, 13. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек, пожилая женщина сгорела заживо.
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