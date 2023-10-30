30 октября 2023

Подросток из Нижневартовска участвовал в спасении людей из горящего дома

13-летний школьник помогал вызволять людей из пожара в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Школьник помогал тушить пожар до приезда спасателей Фото:

Артемий Григорьев из Нижневартовска (ХМАО) участвовал в спасении людей и тушении пожара, который произошел 22 октября в доме на проспекте Победы, 13. О злополучном вечере 13-летний юноша рассказал в беседе корреспонденту URA.RU.

«Мы с друзьями гуляли рядом, когда увидели дым из дома. Я позвонил в МЧС, там сказали, что пожарные уже в пути. Сначала все просто стояли и снимали, это меня удивило. Люди из окон кричали и звали на помощь, поэтому я побежал в подъезд и начал стучать в двери квартир, чтобы все выходили. До того как приехали пожарные, жильцы наливали в ведра воду, а я подносил эти ведра мужчинам, которые пытались потушить огонь», — рассказал Артемий.

По его словам, в подъезде было настолько дымно, что невозможно было находиться внутри. Поэтому все спасатели периодически выходили на улицу вдохнуть свежего воздуха. Также вместе они помогали выбираться из подъезда жильцам, которые уже с трудом передвигались. На вопрос, не было ли страшно, подросток ответил, что об этом даже не думал, важно было вовремя спасти людей.

За помощь в тушении пожара и спасении людей героям вручат награды. Всего их пятеро: Денис Кискин, Александр Юхимчук, Михаил Латушко, Эльмир Фаткуллин и Артемий Григорьев.

Ранее URA.RU писало о пожаре, который произошел в Нижневартовске (ХМАО) на проспекте Победы, 13. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек, пожилая женщина сгорела заживо.

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Артемий Григорьев из Нижневартовска (ХМАО) участвовал в спасении людей и тушении пожара, который произошел 22 октября в доме на проспекте Победы, 13. О злополучном вечере 13-летний юноша рассказал в беседе корреспонденту URA.RU. «Мы с друзьями гуляли рядом, когда увидели дым из дома. Я позвонил в МЧС, там сказали, что пожарные уже в пути. Сначала все просто стояли и снимали, это меня удивило. Люди из окон кричали и звали на помощь, поэтому я побежал в подъезд и начал стучать в двери квартир, чтобы все выходили. До того как приехали пожарные, жильцы наливали в ведра воду, а я подносил эти ведра мужчинам, которые пытались потушить огонь», — рассказал Артемий. По его словам, в подъезде было настолько дымно, что невозможно было находиться внутри. Поэтому все спасатели периодически выходили на улицу вдохнуть свежего воздуха. Также вместе они помогали выбираться из подъезда жильцам, которые уже с трудом передвигались. На вопрос, не было ли страшно, подросток ответил, что об этом даже не думал, важно было вовремя спасти людей. За помощь в тушении пожара и спасении людей героям вручат награды. Всего их пятеро: Денис Кискин, Александр Юхимчук, Михаил Латушко, Эльмир Фаткуллин и Артемий Григорьев. Ранее URA.RU писало о пожаре, который произошел в Нижневартовске (ХМАО) на проспекте Победы, 13. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек, пожилая женщина сгорела заживо.
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