В ХМАО в пожаре погибла пожилая женщина и пострадал маленький ребенок. Видео

22 октября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

На видео опубликованном в соцсети, видно, что на место происшествия прибыли спасатели Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске по улице Победы 13 загорелась квартира на третьем этаже. Очевидцы сообщают в соцсетях, что в пожаре пострадал маленький ребенок, пожилая женщина сгорела заживо. «Срочно! В Нижневартовске на улице Победы, 13 горит квартира на третьем этаже. <…> Есть пострадавшие. Откачали маленького ребенка, а бабушка сгорела заживо», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Обновлено 22 октября в 19:44 В пресс-службе управления МЧС по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что очаг возгорания находился на двух балконах третьего этажа пятиэтажного дома. Пожар потушен. Площадь горения составила 18 квадратных метров. Погибла одна женщина. Сотрудники МЧС спасли четверых жильцов дома. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек.

В Нижневартовске по улице Победы 13 загорелась квартира на третьем этаже. Очевидцы сообщают в соцсетях, что в пожаре пострадал маленький ребенок, пожилая женщина сгорела заживо. «Срочно! В Нижневартовске на улице Победы, 13 горит квартира на третьем этаже. <…> Есть пострадавшие. Откачали маленького ребенка, а бабушка сгорела заживо», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Обновлено 22 октября в 19:44 В пресс-службе управления МЧС по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что очаг возгорания находился на двух балконах третьего этажа пятиэтажного дома. Пожар потушен. Площадь горения составила 18 квадратных метров. Погибла одна женщина. Сотрудники МЧС спасли четверых жильцов дома. Из горящего дома были эвакуированы 15 человек.