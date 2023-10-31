ФСБ раскрыла подробности о здоровье экс-депутата Рады Царева ФСБ: здоровью экс-депутата Рады Царева ничего не угрожает 31 октября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 + В отношении Царева приняты необходимые меры безопасности, отметили в ведомстве Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Покушение на Олега Царева Экс-депутату Рады Олегу Цареву после недавнего ранения ничего не угрожает. Об этом сообщили представители ФСБ. «Угроза жизни Олега Царева, на которого было совершено покушение, в настоящее время отсутствует, состояние здоровья — удовлетворительное», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. В отношении его и его семьи приняты необходимые меры безопасности, отметило ведомство. Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. Сейчас он находится в реанимации. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев убежден, что за покушением на экс-депутата Рады Царева стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Экс-депутату Рады Олегу Цареву после недавнего ранения ничего не угрожает. Об этом сообщили представители ФСБ. «Угроза жизни Олега Царева, на которого было совершено покушение, в настоящее время отсутствует, состояние здоровья — удовлетворительное», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. В отношении его и его семьи приняты необходимые меры безопасности, отметило ведомство. Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. Сейчас он находится в реанимации. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев убежден, что за покушением на экс-депутата Рады Царева стоит Служба безопасности Украины (СБУ). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям