ФСБ раскрыла подробности о здоровье экс-депутата Рады Царева

ФСБ: здоровью экс-депутата Рады Царева ничего не угрожает
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Пресс-конференция Председателя парламента Новороссии Олега Царева. Москва, царев олег
В отношении Царева приняты необходимые меры безопасности, отметили в ведомстве Фото:
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Покушение на Олега Царева

Экс-депутату Рады Олегу Цареву после недавнего ранения ничего не угрожает. Об этом сообщили представители ФСБ.

«Угроза жизни Олега Царева, на которого было совершено покушение, в настоящее время отсутствует, состояние здоровья — удовлетворительное», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. В отношении его и его семьи приняты необходимые меры безопасности, отметило ведомство.

Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. Сейчас он находится в реанимации. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев убежден, что за покушением на экс-депутата Рады Царева стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

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Экс-депутату Рады Олегу Цареву после недавнего ранения ничего не угрожает. Об этом сообщили представители ФСБ. «Угроза жизни Олега Царева, на которого было совершено покушение, в настоящее время отсутствует, состояние здоровья — удовлетворительное», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. В отношении его и его семьи приняты необходимые меры безопасности, отметило ведомство. Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. Сейчас он находится в реанимации. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев убежден, что за покушением на экс-депутата Рады Царева стоит Служба безопасности Украины (СБУ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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