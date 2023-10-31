ФСБ раскрыла подробности о здоровье экс-депутата Рады Царева

Экс-депутату Рады Олегу Цареву после недавнего ранения ничего не угрожает. Об этом сообщили представители ФСБ.
«Угроза жизни Олега Царева, на которого было совершено покушение, в настоящее время отсутствует, состояние здоровья — удовлетворительное», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. В отношении его и его семьи приняты необходимые меры безопасности, отметило ведомство.
Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. Сейчас он находится в реанимации. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев убежден, что за покушением на экс-депутата Рады Царева стоит Служба безопасности Украины (СБУ).
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