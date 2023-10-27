Бондарев раскрыл, кто стоит за покушением на экс-депутата Рады Царева

Сенатор Бондарев: покушение на экс-депутата Рады Царева подготовила СБУ

27 октября 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

СБУ хотела ликвидировать Олега Царева, заявил Виктор Бондарев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Покушение на бывшего депутата Рады Олега Царева организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Новость по теме Кто такой Олег Царев, на которого напали в Крыму «В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и Захару Прилепину (который, Слава Богу, остался жив), Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину (которые были убиты), неоднократно поступали угрозы с украинской стороны», — написал Бондарев в своем telegram-канале . Он отметил, что сейчас Царев находится в реанимации, где борется за жизнь. По словам Бондарева, Россия высоко ценит пророссийских украинских политических деятелей, которые продолжают выступать за справедливое разрешение конфликта. Ранее ФСБ возбудила дело после покушения на Царева. Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 октября в Ялте. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что сейчас экс-депутат Рады находится в тяжелом состоянии.

Покушение на бывшего депутата Рады Олега Царева организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и Захару Прилепину (который, Слава Богу, остался жив), Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину (которые были убиты), неоднократно поступали угрозы с украинской стороны», — написал Бондарев в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас Царев находится в реанимации, где борется за жизнь. По словам Бондарева, Россия высоко ценит пророссийских украинских политических деятелей, которые продолжают выступать за справедливое разрешение конфликта. Ранее ФСБ возбудила дело после покушения на Царева. Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 октября в Ялте. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что сейчас экс-депутат Рады находится в тяжелом состоянии.