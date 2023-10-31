Осенью челябинцы поехали отдыхать в азиатские страны

31 октября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Среди челябинских туристов вырос спрос на Таиланд Фото: Алена Полозова © URA.RU Осенью самыми популярными странами среди жителей Челябинской области стали страны Азии. Как рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», более востребованными в сравнении с 2022 годом стали туры в Таиланд, Шри-Ланку и Вьетнам. «Наибольший приток туристов из Челябинской области был зафиксирован в страны Юго-Восточной Азии. Наибольшую динамику по турпотоку показал Таиланд. На втором месте в региональном топ-3 направлений обосновалась Шри-Ланка. Замыкает тройку Вьетнам», — отметили в «МегаФоне». Рост поездок в Таиланд составил шестикратный размер. В раза выросло количество туристов в островное государство. Во Вьетнам стали чаще ездить вдвое больше путешественников. Сравнение аналитики компании провели, сопоставляя данные 2023 года с осенним периодом 2022 года. Исследователи отметили, что лидером предпочтений является Турция. Хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость челябинцами год к году снизилась на 8%. Абхазия заняла вторую строу с прежними показателями. В пятерку направлений-лидеров по числу туристов также вошли ОАЭ, Египет и Казахстан.

Осенью самыми популярными странами среди жителей Челябинской области стали страны Азии. Как рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», более востребованными в сравнении с 2022 годом стали туры в Таиланд, Шри-Ланку и Вьетнам. «Наибольший приток туристов из Челябинской области был зафиксирован в страны Юго-Восточной Азии. Наибольшую динамику по турпотоку показал Таиланд. На втором месте в региональном топ-3 направлений обосновалась Шри-Ланка. Замыкает тройку Вьетнам», — отметили в «МегаФоне». Рост поездок в Таиланд составил шестикратный размер. В раза выросло количество туристов в островное государство. Во Вьетнам стали чаще ездить вдвое больше путешественников. Сравнение аналитики компании провели, сопоставляя данные 2023 года с осенним периодом 2022 года. Исследователи отметили, что лидером предпочтений является Турция. Хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость челябинцами год к году снизилась на 8%. Абхазия заняла вторую строу с прежними показателями. В пятерку направлений-лидеров по числу туристов также вошли ОАЭ, Египет и Казахстан.